"Maradona me violó mientras mi mamá lloraba tras la puerta": Mavys Álvarez

Mavys Álvarez, de 41 años de edad, tuvo una relación sentimental con Diego Maradona cuando él residió en Cuba. La mujer ha generado múltiples reacciones por sus declaraciones recientes sobre el ‘infierno’ en el que estuvo sumergida al lado del argentino.

Álvarez lo conoció antes del año 2000. Para aquel momento era menor de edad, pues tenía 16 años. Ella ha dicho que se vio sometida a situaciones de vulnerabilidad, que probó las drogas, que cayó en depresión y que fue violada por el futbolista.

“Estaba abrumada”: así calificó la etapa de su vida, en entrevista con medios argentinos.

Se mantuvo en silencio durante todos estos años, según ella, por miedo a represalias de las autoridades de Cuba, del mismo Maradona o de sus familiares.

Maradona vivió en Cuba durante 5 años invitado por la dictadura cubana. Su estancia estuvo plagada de fiestas, lujos, cocaína y abusos a niñas menores de edad. Todo con el amparo de Fidel Castro.



Os cuento el caso de Mavys Álvarez, una de sus víctimas.



Hilo, se agradece RT. — Gerardo Nocé (@gerardonoce) November 18, 2021

Agresión sexual y hechos de violencia

Uno de los episodios que había mantenido en silencio fue la agresión sexual que habría vivido en La Habana al estar con Diego. De acuerdo con su relató al medio, recibió la visita de su mamá, pero el futbolista le impidió verla.

“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, señaló.

Su mamá “lloraba detrás de la puerta” tratando de saber qué pasaba adentro. Aun así, el futbolista no le permitió salir, cuenta.

“No podía ni levantarme de la cama para ir al baño”



Mavys Álvarez, la novia cubana de Diego Maradona pic.twitter.com/T2iOa7XSOk — Avellaneda_Real (@avellaneda_real) November 18, 2021

A esta situación se suman los golpes que habría soportado con frecuencia. Por ejemplo, recordó cómo un día Maradona se enfureció por responder una llamada de su celular.

“A mí me empieza a insultar, me agarra, me tira contra la cama, me pega una bofetada y me dice: ‘¡Nunca en tu vida vuelvas a tocar mi celular! ¡Nunca!’ Amenazándome con que me podía matar”.

“Él me fue metiendo en su mundo de la adicción. A mí no me interesaban las drogas, no fumaba, no me drogaba, no tomaba. Poco a poco me introdujo en el alcohol. Después insistió en que consumiera”, sostuvo.

El argentino le insistió mucho que probará la cocaína.

Incluso, según ella, se ponía “furioso”, la gritaba e increpaba por no hacerlo.

Escaló su adicción cuando le ofreció cocaína pura, lo que le provocó “una arritmia cardíaca muy fuerte, que no podía respirar y tenía muchas palpitaciones”. Simultáneamente, Diego le decía: “Tranquila, no pasa nada che, tranquila, saca la cabeza, respira”.

Por el alcohol y las sustancias psicoactivas cayó en depresión y prefirió no decirle nada a nadie sobre lo que estaba ocurriendo.

Encuentro de Maradona con Fidel Castro

Mavys acompañó a Diego en una visita a Argentina durante 2001 para verlo jugar en el emblemático estadio de La Bombonera.

Para salir de Cuba, por ser menor de edad, debía contar con una autorización del régimen de Fidel Castro. Pero antes de solicitarla, Diego había pensado en meterla en una caja y llevarla así en la bodega del avión.

“Me dijo: le vamos a hacer unos agujeros, vamos a hacer un doble fondo y vas a ir abajo para que no te descubran”, recordó la mujer.

No obstante, el futbolista decidió ir con ella a visitar personalmente a Fidel Castro para solicitar el documento. “¿De dónde te conseguiste esta chica tan bonita?”, le preguntó a Diego y, según Mavys, se dio cuenta de que ella era menor de edad.

Castro, sin mayor trámite, le otorgó la autorización para que saliera del país con su novia.

“No hizo falta nada, ni mamá, ni firmas ni de mi papá, o sea no hizo falta”, afirmó Álvarez.