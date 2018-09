Marc Anthony celebra sus 50 guiado por su gran voz, como actor y generosidad

Marc Anthony llega a sus 50 años. Foto LA PRENSA / EFE

El cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony celebra hoy sus 50 años de vida como uno de los artistas hispanos de más éxito, por su destacada e imponente voz, que rubrica en los géneros de la salsa y balada, así como su trabajo filantrópico y su trabajo ocasional de actor.

De padres puertorriqueños y criado en Nueva York, Marco Antonio Muñiz, nombre de pila del boricua, comenzó a germinar su talento escuchando a los grandes intérpretes del género caribeño.

Romance y éxito

Alejándose un poco de la música y adentrándose al nuevo milenio, en mayo del 2000, Anthony se casa con la ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres, con quien procreó dos hijos, pero cuyo matrimonio solo duró alrededor de cuatro años.

Ese mismo año -2000-, se celebró la primera edición de los Grammy Latinos, y en dicha gala Anthony recibió del disco "Marc Anthony" cinco nominaciones, tres de ellas por el tema "Dímelo (I Need to Know)", y las otras dos por "No me ames", que hizo en colaboración con Jennifer López, para el primer disco de ésta, "On the 6". De las cinco nominaciones, Anthony ganó dos categorías: Mejor canción y Mejor interpretación pop masculina por "Dímelo".

Además de la música y la actuación, Anthony es un hombre entregado en cuerpo y alma a la filantropía, al trabajo humanitario, por lo que en el año 2012 creó junto a Henry Cárdenas La Fundación Maestro Cares, para ayudar a construir orfanatos.

Sin embargo, las ganas de hacer música continúan, por lo que en el 2013 publicó su disco más reciente, "3.0", que le brindó dos Grammy Latinos, uno por Mejor álbum de Salsa y Grabación del Año por "Vivir mi vida".