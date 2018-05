Marc Anthony firma millonario acuerdo para gira de conciertos. El Salvador está incluido

Marc Anthony firmó un acuerdo de 160 millones de dólares con Cárdenas Marketing Network (CMN) para una serie de giras de conciertos. Fuentes consultadas de Two Shows, confirmaron a PLUS que El Salvador forma parte de la gira de conciertos que ofrecerá el boricua.

CMN, una productora de conciertos de música latina y eventos deportivos, y Magnus Talent Agency (MTA), la empresa de producción y representación de talento del superastro de la salsa, hicieron el anuncio el martes en un comunicado. Esta sería, según la misiva, la mayor compensación para una gira internacional que haya recibido cualquier artista latino y uno de los acuerdos más lucrativos en los últimos tiempos para músicos de cualquier género o lenguaje.

Bajo el acuerdo CMN servirá como el promotor exclusivo de los conciertos de Anthony en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, abarcando varios ciclos de giras. En Europa, CMN y MTA copromoverán conciertos mientras que CMN representará de manera exclusiva las presentaciones en vivo del artista.

"Nuestra unión sin precedente con Marc solidifica un tesoro musical icónico que cuenta con los recursos claves multiculturales de entretenimiento en vivo y el universo de las marcas para impulsar la innovación a nivel mundial", declaró Henry Cárdenas, presidente de CMN.

"Este acuerdo proporciona un verdadero puente para la colaboración entre Marc y las principales marcas mundiales y ofrece un contenido en vivo auténtico, atractivo y entretenido".

Anthony, por su parte, expresó que él y Cárdenas se iniciaron en la industria musical hace 30 años “siempre con miras a cambiar el status quo".

"Él y su equipo representan absoluta calidad y eficiencia con un enfoque innovador en la experiencia del mundo de las giras”, añadió el músico neoyorquino de origen puertorriqueño.

“Si cuando comenzamos me hubieran dicho que un momento monumental como este estaba por venir ... no me habría sorprendido. Es un momento que me llena de orgullo y una verdadera muestra de lo que está por venir".

Marc Anthony ha vendido millones de discos alrededor del mundo. Sus éxitos incluyen no solo temas tropicales en español como "Valió la pena" y "Vivir mi vida", sino también canciones pop en inglés como "I Need to Know" y "You Sang to Me".

Sus giras musicales suelen figurar en las listas de las más lucrativas de Pollstar, y sus reconocimientos incluyen, entre muchos otros, múltiples premios Grammy y Latin Grammy. En el 2016 la Academia Latina de la Grabación lo reconoció como Persona del Año.