Marc Anthony recibirá reconocimiento

El artista estadounidense será galardonado con el premio Order of the Golden Sphinx, el mayor honor que reparte cada año el Hasty Pudding Institute of 1770, una sociedad de la Universidad de Harvard de 223 años de antigüedad.

Según la institución, el premio, que será entregado el 15 de abril, es "el máximo honor otorgado por el instituto, y reconoce a individuos en la industria del entretenimiento por sus contribuciones extraordinarias a las artes escénicas".

"Es nuestro privilegio presentar la Order of the Golden Sphinx de 2019 a Marc Anthony, ya que sus contribuciones al mundo de las artes escénicas son muy conocidas", dijo Andrew L. Farkas, presidente del Hasty Pudding Institute of 1770, en un comunicado. "Marc tiene mucho talento y ha inspirado a muchos", agregó.