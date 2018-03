¿Marc Anthony y Shannon de Lima ya no se divorcian?

Lee también

Esta semana la jueza Sarah I. Zabel de la corte familiar de la ciudad de Miami citó a Shannon de Lima y Marc Anthony para dar inicio a la demanda de divorcio pero no asitieron y el encuentro quedó pospuesto.Según diversos medios pese a los rumores de una reconciliación, no se trata de que la pareja haya decidido no divorciarse, sino de una cuestión burocrática.En diciembre el todavía matrimonio acordó los términos de su divorcio y entre ellos estába que la modelo recibiría una compensación económica pero aún no se sabe si será definitiva o temporal. Mientas tanto, una fuente afirmó a la revista People que Marc “está demasiado ocupado con su carrera”.La noticia de la separaración se dio a conocer justo después del beso en los Grammy Latino entre Marc Anthony y Jennifer López. Para muchos esta es la razón real de su separación.