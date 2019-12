Marco Antonio Solis estuvo inolvidable

Con la emoción a flor de piel. El público del Estadio Jorge "Mágico" González estaba ansioso de recibir por tercera ocasión a su ídolo, al único e incomparable Marco Antonio Solis.

La cita era a las 8:30 pero tras una breve espera la cantante nacional Rocío Cáceres fue la telonera de la noche e interpretó un popurri de Selena donde pudo escucharse "Carcacha", "Bidibidi bum bum", "Baila esta cumbia", entre otros.

"¿Dónde están las solteras?, ¿dónde están las arrepentidas?" , fueron las palabras con las que anunció "Secreto de amor" de Joan Sebastián.

Foto: Pamela Carranza

"Y vamos a cantarle esta al amor que paga bien y al que paga mal", dijo para interpretar una ranchera que fue el antesala de un mix donde sonaron temas de Juan Gabriel.

"Esta noche yo voy a cerrar rindiendole tributo al Príncipe de la canción, José José con 'El triste'", se despidió la artista.

Mientras los minutos corrían y los gritos se oían.

Two Shows anunció la oferta musical para el 2020 y confirmó la asistencia de: Los Ángeles Azules, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, Reik, Raphael, José Luis Perales y Kiss.

La hora llegó y a las 9:35 apareció sobre el escenario El Buki, vestido completamente de blanco y con el carisma que lo caracteriza.

"Y es que no puedo olvidarla no", sonó para dar la bienvenida a El Salvador. "No puedo olvidarla" fue la elegida para aperturar el concierto. A esta le siguió "Dios bendiga siempre nuestro amor" y los asistentes se pusieron de pie.

"Hermanitos muy buenas noches, un placer regresar a este hermoso lugar. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad, s todos gracias por recibirnos de esta manera. Esta noche es para expresar lo que llevamos dentro. La música nos sirve para ello, expresar", dijo el interprete que este mes cumple 60 años.

Pamela Carranza

"Si te pudiera mentir" se escuchó tras el saludo y estremeció. "Celebremos siempre la vida, celebremos siempre el amor", comentó para luego sorprender tocando la batería y la guitarra.

"Quiéreme" hizo que más de alguno derramara una lágrima, fue una de las especiales y continuó con ese sentimiento con "O me voy o te vas".

La velada entre baladas romanticas llegó a las 10:11 y "Yo te necesito" hizo recordar cuando comenzó su carrera musical con Los Bukis.

"Gracias por el apoyo desde la época de Bukis. Gracias a todos mis confidentes sentimentales y gracias a todos las generaciones actuales que no dejan morir estas canciones", expresó Solís para recibir a "Como fui a enamorarme de ti".

"No te imaginas" la cantó a todo pulmón y después tomó su sombrero y bailando llegó "Morenita" a las 10:23 de la noche.

"Mi mayor necesidad", " A dónde vayas" y " Ahora te vas" no podía faltar en este setlist.

Uno de los momentos más inesperados fue cuando pidió al percusionista Víctor Aguilar a cantar junto a él "Te vas arrepentir" canción que grabó con los Yonic's.

Para su último bloque no faltaron " Viva el amor" y "Cuida de tu vida en tu camino".