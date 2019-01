Margot Robbie rompe Instagram con foto de Harley Quinn y lanza primer teaser de ‘Birds of Prey’

Margot Robbie rompió las redes este lunes con el primer vistazo de la cinta “Birds of Prey” (and Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), que ella protagoniza.

La actriz compartió la imagen en su cuenta oficial de Instagram y en solo dos horas logró más de 1 millón 400 mil Me Gusta y se colocó como tendencia en Twitter.

Los detalles en torno al filme sobre Harley Quinn han sido escasos, pero, con la fotografía, los fans han comenzado a especular que la filmación ya arrancó.

Se tiene previsto que “Birds of Prey” estrene el 7 de febrero de 2020.

