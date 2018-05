María Elisa Vera: “Cada estría en una mujer es un verso. Para mí es de orgullo”

Cada vez son más las mujeres que se animan a la iniciativa de erradicar los estereotipos. María Elisa Vera lo tiene claro y cada día se encarga más de impulsa el amor propio. Recientemente, la locutora del espacio en línea “Radio Maje” dijo: “Cada estría en una mujer es un verso”, como respuesta a las críticas que se reciben por este rasgo físico.

"Es un verso de algún poema escrito en la historia de su vida... y no hay poema que no haya sido amado, no hay poema que no haya entregado todo, no poema sin pasión.. la mujer misma es un perfecto poema en sí misma", continuó "La María Elisa" como la conocen en sus redes sociales.

Estrías, libertad, somos humanas y amor propio fueron los hashtag con los que acompañó un emotivo mensaje donde señalaba que estas marcas, indican procesos de cambios.

Foto: María Elisa Vera

“Basta con enfermarnos la cabeza con que nadie tiene estrías, lo que no todas tenemos tal vez es un buen editor que las borre. Pero... ¿quién fue el que inventó que las estrías eran muestra de fealdad?. Para mi es de orgullo, me recuerdan mis procesos de cambio. (A mi me salieron a los 12 cuando me bajo mi primer periodo) otras hasta que fueron madres.. todas somos distintas”, compartió Vera que actualmente reside en Madrid, España.