María Elisa Vera: “No me callo más... me intentaron violar siendo niña” (+Fotos)

María Elisa Vera se niega a guardar silencio y ayer que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer se abrió a sus seguidores. "No me callo más... me intentaron violar siendo niña", dijo. Esa fue una de varias confesiones hechas en su Instagram.

La María Elisa, como se da a conocer en sus redes sociales, trabajó durante cinco años en Radio Scan 96.1 fm y el año pasado viajó a España para reunirse con su hermano. Ahí está emprendiendo su propio proyecto "Maje radio", con la que ya está acumulando cada vez más oyentes en línea.

Aunque se retiró discreción y sin mayores comentarios de los medios de comunicación nacionales, anoche dijo: "Cuando trabajé en Tv fui rechazada y tratada como 'cosa' diciéndome que 'a las viejas gordas y feas nadie las ve', porque no encajaba en el prototipo de mujer barbie, tampoco les gustaba que hiciera “preguntas inteligentes” porque hacía ver mal al presentador...”, comentó, mientras explicaba que ella también luchó por una igualdad salarial.

Pero Vera conmovió aún más a sus más de 113,000 seguidores cuando confesó que además había sido acosada sexualmente. “También me intentaron violar siendo una niña, pero Dios en misericordia no lo permitió, he sido maltratada por alguien que decía ‘que me amaba’”, comentó.

“Yo hoy no me callo más y me sincero para decirles a todas esas mujeres que no están solas, que callándonos solo para retener nuestros trabajos o relaciones no vamos a avanzar, que la lucha comienza desde adentro . Mi cuerpo es mío, valgo por mi cerebro, por mi corazón no por cuantas libras peso ni que tan corto o no me visto, no callemos, por nosotras, por nuestras madres, hermanas, por nuestras hijas. Hoy celebro las guerras ganadas por todas aquellas mujeres que hacen historia", finalizó la exconductora de televisión nacional.

