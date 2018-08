María Elisa Vera sobre sus estrías: “sí, tengo y no me dan vergüenza”

Muy entretenida con la lectura, María Elisa Vera compartió cómo se pasa el tiempo libre en Madrid. La exconductora de televisión nacional (estaba en "Buena Onda", canal 33), reside actualmente en España, pero eso no quiere decir que se ha desconectado de su gente.

La joven locutora, ha utilizado sus redes sociales para promover mensajes de aceptación y de amor propio. Cada vez, son más las personas que siguen sus consejos.

El fin de semana, precisamente, la María Elisa, como se ha dado a conocer ante los 124,000 seguidores de Instagram, escribió un sincero mensaje sobre su cuerpo y cómo ha aceptado cada centímetro de su piel.

“¿Soy la única que hace de contorsionista cuando lee? Nunca encuentro como ponerme... la otra vez me dijeron que “¡wow! tienes estrías”. Y yo : sí, tengo y no me dan vergüenza ni las tapo con filtros... (Antes si que me costaba aceptar que estaban ahí y las odiaba) pero ¿saben qué? da igual. No nos avergoncemos por ellas, enserio. Ahora en día quién no tiene estrías?. Tener estrías esta de moda, ser NORMAL esta de moda, ser tu esta de moday tranquila, ya vendrá quien te bese las cicatrices esas y las del alma”, dijo Vera acompañado del hastag "Amor propio".