María Luisa Vicuña ya dio a luz a su primogénita (+Fotos)

El día que tanto esperaban finalmente llego para la familia Lagos. María Luisa Vicuña (Miss Mundo el Salvador 2012) la semana pasada dio a luz a su primera hija, María Paula.En el momento del nacimiento estuvo presente el padre de la bebé, Victor Lagos. El orgulloso papá fue el encargado de registrar el momento único. “No hay palabras para explicar mi felicidad, me siento la mujer mas bendecida de este mundo, Gracias doy a mi Dios por este regalo”, escribió María Luisa en su Instagram.Más adelante, publicó una fotografía sobre cómo es un fin de semana con la nueva integrante. “Papito un poco desveladito. Mis 2 amores, los amo”, expresó junto a una imagen donde el cansancio es evidente. Respecto a la experiencia, Vicuña brindó a Plus más detalles y comentó que hubo un par de inconvenientes que finalmente se superaron y ahora describe el ser madre como algo mágico.“La bebe nació el 16 de marzo tenía ocho meses. Ella estaba para abril pero lastimosamente se nos adelantó por unas complicaciones. Me llevaron de emergencia y me programaron cesaria.. Pero un momento tan increíble, me encomendé tanto a Dios, mi esposo estaba conmigo hicimos una oración juntos y algo que jamás se me va a olvida es escuchar sus primer llantos y saber que estaba bien, es un momento tan mágico como Dios puede crear tanta perfección”, dijo y agradeció a todas las personas que les escriben para felicitarlos.