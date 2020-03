Mariah Carey 50 años de la diva de Huntington

Su voz es tan preciada que le ha permitido ser integrada al Libro Guinness de los récords como el "ave cantora suprema". Junto a sus piernas, sus cuerdas vocales han sido aseguradas por la envidiable cantidad de 70 millones de dólares.

Mariah Carey, nacida un día como hoy en Huntington, Long Island, Estados Unidos, aprendió a cantar primero imitando a su madre y luego, siendo guiada por ella para dar sus primeros pasos en el camino de la que sería una profesión triunfal.

No fue hasta 1990 y luego de haber buscado incesantemente brillar, que el mundo la conoció a través de su primer álbum de nombre homónimo. La historia de esa primera producción se empezó a forjar en 1988, cuando su colega Brenda K. Starr -a la que apoyaba en los coros-, le entregó un demo de Carey a Tommy Mottola, presidente de Columbia Records.

Mottola quedó enganchado de lo que escuchó e inmediatamente buscó a Carey hasta que al encontrarle le fichó para su compañía discográfica. Con el paso del tiempo, la relación profesional trascendería a lo sentimental y la pareja se uniría en un matrimonio que duró cinco años (1993-1998).

Con el directivo musical al frente de su carrera, Carey también lanzó "Emotions" (1991), "Music Box" (1993), "Merry Christmas" (1994) y "Daydream"; álbumes que le hicieron coronarse como una de las artistas más vendidas de Columbia.

Vaivén musical

Carey puso fin a su relación con Mottola, no sin antes estrenar "Butterfly" (1997) álbum con el que estuvo entre las principales estrellas de la música en el mundo. Para el 2000 además se mudó de Columbia a Virgin Records y obtuvo un envidiable contrato de 100 millones de dólares; dos años más tarde, migró a Island Records y volvió a la cima con "Emancipation of Mimi" (2005) y el sencilo "We belong together" fue denominado "canción de la década" por la revista Billboard.

Entre 1997 se dieron otros compendios musicales que mantuvieron a Carey activa; no por ello, exitosa: "Rainbow" (1999), "Glitter" (2001) y "Charmbracelet" (2002).

Luego de 2005 llegaron "E=MC²" (2008), "Memoirs of an Imperfect Angel" (2009), "Merry Christmas II You" (2010), "Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse" (2014) y "Caution" (2018).

Cine y problemas personales

Su carrera no se reduce al canto; también se extiende a las artes escénicas, donde ha participado de ocho películas para la pantalla grande, en una de ellas como protagonista, Billi Frank, en "Glitter", un papel en el que fue muy criticada y no le dio mayor rédito.

Su principal reconocimiento en el séptimo arte vino con "Precious" (2009), ya que fue galardonada con el premio a la interpretación más importante en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs.

Aunque su exposicion era doble, en la música y el cine, la vida le pasó una factura alta. En 2001 fue hospitalizada por cansancio físico y psiquico extremos. Finalmente fue diagnosticada con trastorno bipolar, un mal con el que luchaba por años sin querer reconocer hasta entonces.

La música otra vez fue su principal arma para curarse. En 2018, ella lo explicó a la revista People de la siguiente forma: "Era una carga demasiado pesada para llevar, y simplemente ya no podía hacer eso. Busqué y recibí tratamiento, puse a personas positivas a mi alrededor y volví a hacer lo que amo, escribir canciones y hacer música", dijo.

Mariah, excéntrica

Y si hay algo que sabe hacer esta cincuenteañera es darse gustitos de diva con propiedad. Entre las muchas cosas descubiertas sobre su bastante exclusiva forma de ser se ha conocido que gusta nadar con vestidos de gala y tacones; así como exigir que donde sea que vaya o esté siempre esté a temperatura de 23 grados y pues obvio, nunca subir por las escaleras... Si el ascensor no funciona, cargarla hasta su habitación será el 100 por ciento de las veces la solución.

¿Más? Claro que sí. Tras Mottola vino un nuevo matrimonio, con Nick Cannon (padre de sus gemelos), luego un romance con Luis Miguel y finalmente, un compromiso roto con el magnate James Packer, al que exigió 50 millones de dólares por dejarle.

Esperen, aún faltan algunas cositas más: Si sale y el lugar (aunque esté de noche), ella usará gafas y por supuesto, no debe fallar un delicioso baño de leche fría una vez al mes.