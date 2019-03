Mariah Carey¿La diva perdió el glamur?

A Mariah Carey no le hace gracia decir cuántos años cumple. Tanto que en uno de los episodios de su serie "Mariah’s World" -que se televisó en 2016- dijo que ella "celebraba no cumplía años", todo parece indicar que ama ser eternamente joven y a la vez ser dueña y soberana de esa carrera de tantos años por la que ahora recibe sus frutos.

Y justamente por esa vida artística su público ahora le exige mayor compromiso. Para muchos la cantante de voz extraordinaria se ha acomodado y vuelto la reina de los "playback".

Ese recurso que muchos artistas odian y otros aman se ha vuelto el salvavidas y el tormento de Mariah Carey. Cómo olvidar la desafortunada actuación que hizo en la tradicional gala de Año Nuevo en Times Square, en 2017. Su problema con las letras de las canciones quedó en evidencia.

Todos estos tragos amargos a Carey parecen no opacarla. Sigue siendo una de las grandes divas de la música. La cantante ha ganado múltiples premios Grammy, y su tema "All I Want For Christmas Is You" ha sido el más exitoso. La canción lanzada en 1994 no pierde validez con el paso de los años. En diciembre arrasó al colocarse en el número uno global de iTunes y en el primer puesto de canciones más escuchadas en todo el mundo de Spotify. Además en YouTube supera las 500 millones de reproducciones.

Nace la estrella y se quedará

Mariah tiene muchas cosas que contar. Debutó como cantante a los 21 años y se convirtió en el diamante perfecto moldeado por el productor Tommy Mottola, con quien luego se casó pese a una diferencia de edad de más de 20 años.

El matrimonio duró desde 1993 hasta 1998 y la pareja se divorció porque, según la cantante, él la tenía "como si fuera un pájaro", al que solo sacaba para cantar. "Se enfadaba mucho porque no le gustaba mi forma de vestir y tampoco me dejaba salir y entrar a casa cuando quisiera. Era un ambiente muy opresivo", dijo Carey. "Butterfly" se convirtió en su primer álbum luego de la separación.

Luego, conoció a Luis Miguel y estuvieron juntos hasta 2001. Su segundo matrimonio llegó con Nick Cannon, pero los artistas dividieron sus caminos en 2016. Dos divorcios no la derrotaron. Ella lucha por sus dos hijos y no quiere renunciar a su sueño de ser como Aretha Franklin y Marilyn Monroe.

La artista "apoya los esfuerzos por la igualdad", por eso este año ofreció un concierto en Arabia Saudita, un poco contra corriente. "Mariah aceptó la oportunidad como un paso positivo hacia la disolución de la segregación de géneros", explicó un representante de la artista a la agencia Associated Press.