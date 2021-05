Marilyn Manson demandado por abuso sexual

La actriz de "Game of Thrones" Esmé Bianco demandó a Marilyn Manson alegando abuso sexual, físico y emocional.

En la demanda presentada en un tribunal federal en Los Angeles, Bianco dice que Manso violó la ley contra el tráfico humano al llevarla a California de Inglaterra bajo falsas promesas de papeles en videos musicales y películas que nunca se materializaron.

Se envió un correo a un abogado que ha representado en otras ocasiones a Manson para conocer sus comentarios sin obtener respuesta. Manson dijo previamente este año que todas sus relaciones íntimas han sido completamente consensuadas.

La demanda alega que en 2009, Manson, cuyo nombre verdadero es Brian Warner, hizo viajar a Bianco por avión a Los Ángeles para filmar un video para la canción "I want to kill you like they do in the movies".

La demanda señala que se esperaba que Bianco se quedase en la casa de Manson en vez del hotel en el que había hecho una reservación, y que no había un equipo de filmación sólo Manson grabando con un teléfono. Manson privó a Bianco de alimentos y sueño aunque le dio alcohol y drogas, la encerró en una habitación, la azotó, le dio electroshocks, intentó obligarla a tener sexo con otra mujer y la amenazó con entrar a su habitación y violarla durante la noche, afirma la demanda. El video no fue publicado.