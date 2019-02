Marina de Tavira: "No teníamos guion... era como la vida misma"

Sin guion, por deseo expreso e intencionado de Alfonso Cuarón, rodar "Roma" fue "enfrentar la situación como en la vida misma, con sorpresas, caos y pequeñas trampas que no esperabas", aseguró a Efe Marina de Tavira, nominada al Óscar a mejor actriz secundaria.

Llegará a la gala de este domingo en Los Ángeles tan contenta como sorprendida y agradecida, por ser "una actriz mexicana que está con esas actrices tan reconocidas", aseguró sobre sus compañeras de nominación, nada menos que Amy Adams ("Vice"), Emma Stone y Rachel Weisz (ambas por "The Favourite") y Regina King ("If Beale Street Could Talk").

Será un profundo orgullo para ella competir con esas actrices y hacerlo además con "una película en español, que habla de México" y que ha sido "un regalo de la vida, largo, exhaustivo pero inolvidable", expresó.

Muy a lo Cuarón

Pero las sorpresas empezaron desde el primer día de rodaje, cuando De Tavira y sus noveles compañeros de reparto supieron que Cuarón no tenía ninguna intención de dejarles leer el guion.

Cada día, al llegar al set, les contaba lo que se iba a rodar en esa jornada, así que empezaban a actuar solo conociendo las situaciones y sin ensayos previos, lo que tuvo "unas consecuencias increíbles" para el filme, una frescura y naturalidad imposibles de lograr de otro modo.

Según recuerda De Tavira, era como ir resolviendo las situaciones como en la vida real, según se presentaban. "Con todos los que yo trabajé eran actores noveles, sin formación actoral. Yo llevo muchos años haciendo teatro con una técnica muy particular y tuve que ajustarme la primera semana a esa forma de aproximarse a la actuación más espontánea, no tan pensada y analizada", dijo.

Se trataba "de entregarse a lo que el director proponía", lo que le ayudó "a descubrir nuevos registros", afirmó De Tavira acerca de Cuarón.

"Él es un director muy generoso para compartir su perspectiva del personaje, es muy detallista; lo ve todo, incluso los pensamientos que se te cruzan por la mente... No puedes engarñarlo", dijo entre risa.