Mario Sierra, el ilusionista ahuachapaneco al que la magia llevó hasta República Checa

Saliendo de El Salvador en busca de muchos sueños, gracias a todas las personas que creen en mi a través de la magia, esto es algo increíble y quería compartir con ustedes esta felicidad. Estaré representando a El Salvador de una buena forma a través de la magia porque los buenos queremos hacer bien las cosas, me esperan muchos kilómetros pero valdrá la pena. Dios es bueno.

A post shared by Magic-Man (@mariosierra_magicman) on Apr 22, 2018 at 5:46am PDT