Mario Uribe, el salvadoreño que compartió escenario con Romeo Santos en Los Ángeles

Uribe cumplió su sueño. Foto cortesía

El salvadoreño Mario Uribe Sura, un inmigrante que vive en Estados Unidos desde hace 10 años y trabaja como técnico en plomería, tuvo la oportunidad de cantar y bailar con el bachatero Romeo Santos este 31 de marzo, en The Forum de Los Ángeles.

“Fue algo inesperado. De la nada llegó una persona a buscarme, me escuchó cantando las canciones y me pidió que le cantara una parte de la canción ‘Bella y sensual’. Le dije que me diera unos minutitos y se la canté, luego me dijo que me fuera con él al escenario.”, reveló Uribe a PLUS. Además, dijo que lo primero que le preguntó el bachatero, al subir al escenario fue que de dónde era.

Romeo Santos y Uribe en el escenario. Foto cortesía

“La gente se volvió loca de la emoción al ver la reacción de él, porque dice que su comida favorita son las pupusas. Me dijo: ‘bienvenido, El Salvador está tomando poder en el escenario’”, recordó el salvadoreño, quien también confesó que nació en Soyapango y que era la primera vez que veía al artista en vivo. “Le di la mano, lo abracé, me dijo que lo sorprendí y ‘arriba El Salvador’”, relató.

Uribe también confesó que le sigue la pista al artista desde 2002 y que la canción que lo hechizó fue “Alexandra” (es uno de los temas que cantaba con Aventura en 1995). Asimismo, expresó que lo que le más admira de Santos es el amor por la música y sus seguidores.

Uribe sorprendió a Romeo Santos. Foto cortesía

El salvadoreño asistió al concierto gracias a que su esposa le regaló las entradas en Navidad. Tras su paso por el escenario se ha vuelto famoso y muchas personas en las redes sociales le envían mensajes positivos. “Publiqué una fotografía ese mismo día en Instagram y me decían: ‘Felicidades’, ‘Gracias por poner el nombre de El Salvador en alto’, ‘Muy buen trabajo’. Además, me han comenzado a decir, que tengo mucho carisma e, incluso, me preguntaron si era bailarín profesional”, recordó.