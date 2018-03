¿Marion Cotillard quiere parecerse a Angelina Jolie?

...or not to be... A post shared by @marioncotillard on Mar 6, 2017 at 3:10pm PST

Muchos usuarios de las redes sociales se hacen esta pregunta, gracias a una serie de fotografías publicadas en Instagram por Marion Cotillard, en las que sus labios lucen muy voluminosos y destaca una oscura melena.Sus seguidores desde ya especulan, apuntándole al Botox. Sin embargo, no se trata más que de un maquillaje especial y una peluca para el rodaje de la película "Rock 'n roll", según medios internacionales.La actriz francesa se encontraba en el set de la nueva cinta en la que actúa con Guillaume Canet, su pareja, y con quien espera a su segundo hijo. Así que se podría descartar la teoría de que busca parecerse a Angelina Jolie, exesposa de Brad Pitt.A Cotillard y Pitt los unió el trabajo en Aliados, pero los rumores de un amorío no tardaron en salir a la luz.“Nooo, por favor, te has arruinado”, es un ejemplo de los comentarios que se ha acreditado Cotillard por estas imágenes.