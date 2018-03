Marito Rivera contagió a “El Salvador canta” con su música tropical

Lee también

El cantautor migueleño, Marito Rivera, fue el invitado especial del programa “El Salvador canta” de esta semana, que se transmite los miércoles de 7 a 8 de la noche a través del sitio web www.laprensagrafica.com. El artista afirmó que los principales planes para 2017 son continuar llevando la música de Marito Rivera y su grupo Bravo fuera del país y seguir contagiando alegría a todos los salvadoreños en sus presentaciones.El cantautor confesó que su éxito nacional e internacional no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue un largo camino de esfuerzo y a veces se topó con muchas puertas cerradas.La canción “Mamita no quiero un hermanito” fue el tema que lo lanzó como un cantante infantil cuando tenia apenas siete años, la canción llegó a ser tan famosa que sonaba en escuelas y colegios.“Cuando era un adolescente, tuve la oportunidad de viajar a Brasil para estudiar música, regresé a El Salvador con ideales, no fue fácil, pero fue ahí cuando me di cuenta que un artista si no graba no está vigente”, comentó el compositor.Marito Rivera aseguró también que las primeras giras de un nuevo artista son difíciles, en su caso fue en 1987 cuando la canción “Ven a bailar conmigo” le abrió las puertas a escala nacional y también para que contrataran a la agrupación y se fueran de gira a Estados Unidos.“Al principio no hubo hoteles, sino que vivimos en casa de familias. Cuando viajamos de Nueva York a Boston contrataron un bus sin calefacción, pero nada de eso nos detuvo”.El cantautor comentó que ha llevado su música tropical por toda Centroamérica, incluyendo una promoción en México, Estados Unidos, Canadá, Italia y China Taiwán.Esta última fue una de las mejores experiencias, según el cantante. El gobierno de Taiwán invitó a la agrupación al Festival de Café en el 2000 donde tuvieron la oportunidad de tocar frente a 15,000 personas aproximadamente.LPG Radio quiera apoyar a los artistas salvadoreños de todos los géneros musicales con este proyecto.“Tener estos espacios es bueno para los nuevos artistas de El Salvador, no solo los viejos cantantes”, dijo Rivera sobre el programa “El Salvador Canta” de los miércoles.