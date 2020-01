Mark Ruffalo descubre que su personaje Marvel, según un filtro de Instagram, es... ¡Hulk!

Con las más recientes actualizaciones de Instagram, han llegado gran variedad de filtros que los usuarios pueden utilizar. Ejemplo de ellos han sido el de cuanta edad aparenta cada persona según el escaneo de su rostro, cual animal lo representa, que personaje de Marvel o Disney eres, entre muchos otros.

Ayer, el actor Mark Ruffalo, quien da vida al doctor Bruce Banner/Hulk, en el universo de historietas de Marvel (MCU, por sus siglas en el inglés) publicó una "historia" en esa red social, donde pone a prueba precisamente el filtro que muestra que personaje de Marvel eres según tu rostro.

"Which #Avenger am I? You won’t believe the SHOCKING result" fue el texto que acompañó al video donde se muestra el resultado que fue ni más ni menos que "El Increible Hulk", mismo que es interpretado por Rufallo.

El video ya tiene más de 6 millones de reproducciones y más de 300 mil comentarios, entre el que destaca el de la cuenta oficial de Marvel (@marvel), quienes dijeron: "ese es un resultado imponente".