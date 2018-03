Marle Favela: “Siempre me dan personajes con carácter”

Lee también

Uno de sus primeros papeles para la televisión fue en la telenovela “Gata salvaje”, donde encarnó a una mujer que sabía defenderse a la perfección. Su desempeño fue valorado positivamente y le valió para el reconocimiento no solo en su país (México), sino también a escala mundial.Años más tarde y con 40 años de edad, Marlene Favela parece que mantiene intacto ese don para caracterizar papeles fuertes en la pantalla, y reconoce que se dedica para que los directores y guionistas la tomen en cuenta en historias trascendentes.En la actualidad, promociona la segunda temporada de “El señor de los cielos”. A través de una rueda de prensa telefónica, LA PRENSA GRÁFICA pudo conversar con ella y durante el encuentro reveló pormenores sobre la producción.En la serie de Telemundo Internacional interpreta a Victoria Nevárez (la gobernadora del estado de Jalisco), un personaje que describe como fuerte y a su vez reconoce que los primeros días la trama la asustó.“Creo que nunca había estado en una telenovela donde se dispararan tantos tiros. Creo que es superdiferente para mí, porque en otras producciones no hay tanta violencia”, comentó.Más adelante explicó que está satisfecha con el trabajo que ha hecho hasta ahora, pero que siempre quiere más. Aunque claro, esto tiene sus desventajas, para ella lo más difícil es el estar lejos de su familia.Marlene se encarga de que sus intervenciones vayan más allá de ser “creíbles” y busca que marquen la diferencia.“Le tengo que agradecer mucho a los escritores, que siempre me dan personajes fuertes, con carácter. Sobrevivir en una historia como ‘El señor de los cielos’ es un trabajo en equipo y eso es lo que yo siempre pido, que mis personajes tengan trascendencia”, agregó.Antes de “El señor de los cielos” Favela actuó para otras series de habla no hispana como “Jane The Virgin”, y es que para ella las barreras no existen. “Uno como actor sueña con historias increíbles, sin importar el país”, comentó en la conferencia.Cuando no está frente a las cámaras se decanta por la actuación en vivo que le ofrece el teatro. “Casi siempre que termino una novela tengo la oportunidad de hacer teatro. Del teatro me encanta el contacto directo con el público y como actriz es delicioso, hay que combinar la televisión con el teatro”.