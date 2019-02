Maroon 5brilló poco en el "halftime"

Opiniones encontradas es lo que suscitó la presentación de la banda californiana Maroon 5 ayer por la noche. Aunque algunos agradecieron que su vocalista, Adam Levine se quitará la camisa, a la gran mayoría de televidentes del Super Bowl LIII les pareció demasiado simple, aunque en mitad del espectáculo ocurrió lo que miles estaban esperando: imágenes de Bob Esponja irrumpieron en el show, en un homenaje al fallecido creador del programa de televisión, Stephen Hillenburg.

Aunque la pausa entre el encuentro entre los Patriots y los Rams estuvo llena de luces y fuegos artificiales de principio a fin, eso no bastó para posicionarse como el mejor –o por lo menos uno de los mejores– show del entretiempo, como lo fue el de Beyoncé, Madonna o Lady Gaga, por ejemplo; además de ser uno de los más cortos en duración.

El grupo estadounidense cantó grandes éxitos de su repertorio desde que se dieron a conocer en 2002. "Harder to Breathe", "This Love", "Girl Like You", "She Will Be Loved", "Sugar" y "Moves Like Jagger" fueron los sencillos que la banda interpretó.

Como ya se había anunciado, el escenario también lo compartieron con los raperos Travis Scott y Big Boi (rapero originario de Atlanta).

Uno de los momentos que más destacó fue cuando Levine, líder de la banda, bajó del escenario para convivir con algunos fanáticos.

La polémica

Al cierre de esta nota y antes de iniciar el show de la banda estadounidense, unas 115 personas habían firmado la petición en Change.org para que el grupo cancelara su participación como muestra de solidaridad con Colin Kaepernick, el ex mariscal de campo de los San Francisco 49ers, quien se quedó sin equipo en la NFL después de iniciar un movimiento de protesta en la liga, arrodillándose durante el himno de Estados Unidos contra los abusos de autoridad ejercida por los departamentos de Policía de Estados Unidos por cuestiones raciales.

Estrellas como Rihanna, Pink declinaron participar; y Roger Waters decidieron sentar postura y respaldar al jugador. Waters incluso publicó un comunicado dirigido al grupo pidiéndole que se arrodillaran en el escenario. "Les pido que lo hagan en solidaridad con Colin Kaepernick. Que lo hagan por cada niño disparado a muerte en estas calles, por cada madre, padre, hermano y hermana afligidos", les escribió.

Maroon 5 decidió cancelar su conferencia de prensa el jueves en Atlanta sin dar razones específicas. "Maroon 5 ha estado trabajando duro en el espectáculo de mediotiempo, que cumplirá y superará los estándares de este evento", dijo la NFL como justificación sin brindar mayores detalles y aseguró que el show hablaría por sí solo.