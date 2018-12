Marvel prepara una película sobre el superhéroe asiático Shang-Chi

Marvel Studios prepara una película sobre el superhéroe Shang-Chi, la que sería su primera cinta protagonizada por un personaje de origen asiático, según informó el medio especializado Deadline.

El guionista estadounidense con ascendencia china Dave Callaham se encargará de escribir este largometraje que, por el momento, no cuenta con nombres confirmados para su reparto ni para sentarse en la silla del director.

Callaham ha trabajado en la saga de "The Expendables" y "Godzilla" (2014) y es, además, uno de los guionistas de "Wonder Woman 1984", la futura secuela de "Wonder Woman" (2017).

Marvel Studios busca ahora a personal de origen asiático, delante y detrás de las cámaras, para que lleve a la gran pantalla la historia de Shang-Chi.

El personaje hizo su primera aparición en "Special Marvel Edition #15".

Se trata de la misma estrategia que la compañía empleó con gran éxito en "Black Panther" (2018), película protagonizada por el actor afroamericano Chadwick Boseman y que contó con talento negro tanto en la dirección (Ryan Coogler) como en su elenco (Michael B. Jordan, Lupita Nyongo, Danai Gurira, Letitia Wright, Sterling K. Brown y Angela Bassett, entre otros).

El universo cinematográfico que Marvel está construyendo junto a Disney reforzará su apuesta por la diversidad con "Captain Marvel", que se estrenará el próximo marzo y que, con Brie Larson como estrella, será la primera película de esta serie de cintas que encabece una mujer.

El proyecto sobre Shang-Chi llega apenas unos meses después de la gran acogida que tuvo la comedia romántica "Crazy Rich Asians" (2018), que recaudó $238 millones en todo el mundo y que es la primera película de un gran estudio de Hollywood, en este caso Warner Bros., liderada por un reparto de origen asiático desde "The Joy Luck Club" (1993).