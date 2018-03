Más estrellas se pasan a la televisión

Lee también

La idea de la televisión como hermana pobre del cine es definitivamente historia, a juzgar por la fuga de estrellas de uno a otro medio a la que últimamente se han sumado Robert De Niro, Meryl Streep, Julia Roberts y Nicole Kidman.Mientras Hollywood se prodiga en secuelas de secuelas, los actores vuelan a las nuevas plataformas televisivas en busca de historias originales, a la vez que estas invierten cada vez más en contenidos. El año pasado Netflix se llevó la palma con un presupuesto de casi $6,000 millones para producción propia y adquisiciones.Uno de los pioneros en esta migración fue Kevin Spacey, quien hace ya cuatro años relanzó su carrera con la serie de intriga política “House of Cards”, y algo parecido le ocurrió un año después a Matthew McConaughey, quien se reinventó gracias a “True Detective”. Hasta Woody Allen se ha estrenado en Amazon con “Crisis in Six Scenes”.A partir de 2017 se pondrán en marcha nuevas producciones, como la que reunirá al trío de ganadores del Óscar Robert De Niro, Julianne Moore y el director David O. Russell (“Silver Linings Playbook”) en un drama sobre la mafia para Amazon, aún sin título.