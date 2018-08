¿Más retoques? Este es el nuevo rostro de Kris Jenner

Lista para presentarse al programa de “The late late show” conducido por James Corden, Kris Jenner se tomó una fotografía en su camerino para presumir de su impecable maquillaje. Mismo que la hacía lucir unos 10 años menos.

Esta vez, la matriarca del clan Kardashian-Jenner optó por el maquillista Ariel, quien parece haber hecho magia. Aunque no hacen falta las especulaciones de que Kris se ha sometido a una nueva cirugía estética.

En la instantánea, se puede apreciar a una productora de 62 años con una leve sonrisa, ojos estirados, pómulos más abultados y labios más carnosos.

Ya en su participación en “The late late show” prefirió beber un batido de sardinas a responder a cuál de sus hijas sacaría del famoso reality "Keeping up with the Kardashians". "Son mis bebés, no podría hacerlo", dijo a Corden.