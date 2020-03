"Mazinger Z" llega a Netflix

El gigante del streaming Netflix confirmó este viernes 6 de marzo del 2020 que los 92 episodios de la popular serie "Mazinger Z" ya se encuentran disponibles en su plataforma.

Lo hizo por medio de sus redes sociales, en Twitter, en un mensaje que en dos horas alcanzó más de 6 mil 700 'me gusta', Netflix anunció que los capítulos están disponibles en "audio original (japonés) y español".

Los episodios de 'Mazinger Z' se pueden disfrutar en Netflix Latinoamérica a partir de este 6 de marzo del 2020.

"Mazinger Z" es una serie de manga y animé que fue creada por el japonés Go Naggai. La adaptación para televisión se estrenó por primera vez en 1972 y su último capítulo fue transmitido en 1974.

En Latinoamérica, donde "Mazinger Z" se emitió en los años 80, la serie se volvió un clásico y es una de las más populares. Los episodios que Netflix estrenó fueron remasterizados.

"Mazinger Z", justo en la nostalgia

La serie animada sentó las bases de un taquillero género de robots gigantes y encandiló a los niños de todo el mundo en los años 70 y 80.

El 3 de diciembre de 1972 arrancaba en el canal japonés Fuji TV la emisión de la serie del mítico robot de los "¡Puños fuera!" (Rocket Punch!), que se convirtió instantáneamente en un éxito televisivo con una cuota de pantalla récord del 30 %, según cifras facilitadas por la productora Toei Animation.

La trama comienza cuando el profesor japonés Juzo Kabuto descubre los restos de unos autómatas gigantes en una deshabitada isla de Grecia, enclave de una milenaria civilización mecánica.

El líder de la investigación, el Dr. Hell (Doctor Infierno) pide que se le deje investigar antes de dar a conocer el hallazgo y logra restaurar a los colosos, con los que ansía someter a la humanidad.

Los gigantes, controlados por el Dr. Hell, acaban con la vida del resto de los investigadores, a excepción de Juzo, que logra huir a Japón y construir un robot ultra resistente y poderoso, Mazinger Z, con el que frustrar las ambiciones del malvado científico.

Tras varios años, el profesor nipón es asesinado, pero antes de morir consigue revelarle su historia y la existencia de Mazinger Z a su nieto, Koji Kabuto, quien a los mandos del robot gigante será el protagonista que luchará contra el malvado Doctor Infierno.

Esta idea de un humano controlando un robot desde su interior "cambió el panorama de la animación japonesa posterior", considera la productora japonesa, para quien "decir que (series de gran éxito como) "Mobile Suit Gundam y "Neon Genesis Evangelion" no existirían de no ser por "Mazinger Z", no es una exageración".

"Mazinger Z" nació de la imaginación del dibujante de manga japonés Go Nagai (Wajima, 1945) y ha servido de inspiración a cineastas de fama internacional de la talla de Guillermo del Toro ("Pacific Rim").

Durante su primer encuentro en junio en el marco del Festival Internacional de Animación de Annecy en Francia, Del Toro describió a Nagai como "el Mozart del mundo de la animación de máquinas".

La serie de animación de 92 capítulos se estrenó en Japón apenas dos meses después de que Nagai comenzara a inmortalizar al robot en en la prestigiosa revista semanal de cómic Shonen Jump (1972-1973).

Emitida íntegramente en el país asiático hasta 1974, los aficionados de España o Chile tuvieron que esperar casi dos décadas para conocer el desenlace de la serie -que fue censurada y suprimida por considerar su contenido violento e inapropiado para la época-, lo que contribuyó a que se convirtiera allí en una producción de culto.

El éxito de "Mazinger Z", además de numerosos juguetes y productos derivados, dio lugar a varios "spin-offs" y películas.