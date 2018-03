McAvoy se multiplica con Shyamalan

Lee también

Conectar lo real con lo sobrenatural es el sello de la casa del director de “The Sixth Sense”, M. Night Shyamalan, que vuelve a hacerlo en “Split”, un filme que indaga en el trastorno de identidad disociativo y en el que el escocés James McAvoy adopta nueve personalidades.Conocido especialmente por encarnar a Charles Xavier, de “X-Men”, McAvoy despliega todo su talento en las inquietantes transformaciones que experimenta su personaje, un trabajo que fue a la vez un sueño y una pesadilla, explicó a Efe.“Sudé sangre, pero me gustó”, confesó durante una visita promocional a la capital española acompañado de Shyamalan y de la joven promesa Anya Taylor-Joy, de 20 años.“Soy actor y me divierto explorando los personajes; en este caso pensé que el placer se multiplicaría por nueve, pero cuando empecé me di cuenta de que también el trabajo se multiplicaba en la misma proporción”, precisó.La trama de “Split” arranca cuando Dennis secuestra a tres chicas y las encierra.