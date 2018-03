McCartney y Costello hablaron de su álbum

Lee también

La nueva edición del álbum “Flowers in the Dirt”, de Paul McCartney, es tanto un proyecto de arqueología como un relanzamiento, en el que los oyentes pueden desenterrar los huesos de un álbum emblemático que pudo ser pero no se hizo.Al escuchar estas piezas, algunas de las cuales se dieron a conocer por primera vez esta semana, es difícil no preguntarse por qué no hicieron un disco de duetos como el que hizo Costello después con Burt Bacharach. En vez de eso decidieron no alterar el plan original.“Si hubiésemos hecho un poco más de esos demos hubiésemos podido hacer un álbum increíble. Pero no lo hicimos. Solo llegamos hasta ahí”, dijo McCartney.