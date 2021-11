Kevin Alejandro Mejía Constanza, VitoYw en el mundo de la música nacional, es un joven de 17 años que, a su corta edad, sabe lo que quiere: vivir de la música y para conseguirlo, el próximo año irá a Argentina a estudiar la carrera de producción musical a la Universidad de Palermo.

Este talentoso joven es capaz de hacerlo todo, desde escribir sus propias letras hasta producir sus canciones y crear sus propios videos y portadas de sus sencillos. Su pasión es tanta que asegura su primer disco estará listo en diciembre próximo.

A los 15 años, colaboró en una canción con otros artista de su género y desde entonces, no ha parado. En febrero de 2020 publicó su primer sencillo "En un día" y en mayo subió su primer video a YouTube, en agosto grabó una producción en San Francisco para su último sencillo "Snow".

Vito asegura que quiere "morir" haciendo música. Al escucharlo hablar todo apunta a que su brújula no lo llevará a una dirección equivocada.

Apenas tienes 17 años, ¿cómo surge esta espinita por ser cantante? ¿Te inspiró algún artista?

Fíjate que a los 15, escuchaba bastante trap argentino, tenía de referencia a Duki, a C.R.O, a Neo Pistea. Luego vinieron más artistas que me dieron como alimento artístico musical tanto en género, como en estilo y letras.

¿Cómo definirías tu estilo?

Yo me siento en todas las ramas del hip hop, como el rap, el R&B, el trap y el reguetón. Ahorita me está gustando mucho más el trap...

Pero el trap es bastante controversial por lo de las letras bastante fuertes, sexuales, violentas...

Mis letras son bastante sentimentales, hasta cierto grado tristes... Me centro más en cómo me siento a la hora de escribir, en vivencias pasadas y en cosas que quiero vivir en el futuro. No me centro en situaciones sexuales o de violencia o drogas.

¿Entonces, qué quieres vivir, qué quieres hacer?

Yo no tengo un punto de finalización en mi carrera porque me gustaría morir haciendo esto. Quedar satisfecho sería haber cumplido mis objetivos porque cada vez son más, cada día me quiero plantear un nuevo objetivo, cada semana quiero hacer una nueva canción, cada año quiero hacer un nuevo disco...

¿En quién te inspiras para tus letras?

En estos momentos estoy escuchando bastante metal, tengo como referencia a Slipknot, a Korn. En la parte del hip hop tengo a Harper, a un dúo que se llama $uicideboy$ que es también trap.

Y ¿qué opinás del reguetón?

A mí el reguetón me gusta escucharlo, no soy de hacer ese género porque es muy movido para lo que yo hago. Es un género muy bueno pero solo me gusta producirlo, más que escribir o cantarlo.

Ahorita estás promoviendo tu sencillo "Snow". Cuéntame un poquito del proceso de esta canción...

"Snow" habla de un mundo paralelo, un mundo donte todo es caótico, hasta apocalíptico, incluso. Habla de cómo nosotros como personas creamos dioses, deidades de manera innecesaria para tener una razón de vivir, para tener un punto de partida y un punto final en la vida... Me llevó dos días escribirla y ya en la parte de producción, me tardé unas tres semanas.

Si tuvieras la oportunidad de colaborar con un artista consagrado de tu género ¿quién sería?

Nacional sería Spuk, internacional ya me iría más a Estados Unidos con $uicideboy$, me gusta su género, el "dark trap".

¿Qué consejo le darías a esos jóvenes que aún están tras bambalinas, esperando compartir su talento?

Mi consejo es que sigan con lo que les gusta. Que nada los detenga porque la única persona que va a vivir de ustedes, son ustedes mismos. Si alguien les dice que no sirve, sigan, mejoren, hagan lo posible para llegar a ser felices haciendo lo que les gusta hacer porque ese es el objetivo de la vida...

¿Y a quiénes no te han escuchado?

Mi música es bastante emocional. Si te sentís identificado con las canciones, estoy seguro que no vas a parar de escucharme... En este país es bien difícil crecer ya sea como pintor como músico, como cantante... Si ven a alguien que están empezando, que lo apoyen porque solo así vamos a crecer como país.

¿Por qué crees que se identificarían con tu música?

Hablo de cosas que todos en algún momento hemos vivido, que hemos pasado, por ejemplo "Vas a odiar", es un sencillo que habla de desamor y de cómo una persona que no te quiere y vos hacés todo lo posible para llegar a estar con esa persona, pero no funciona. Es algo que todos hemos pasado o que vamos a pasar, todos hemos conocido a alguien que está pasando por la etapa del desamor de no saber si vas a estar con esa persona... De eso hablan mis canciones, de cosas que todos podemos vivir o hemos pasado ya.