"Me lapidaron las feministas"

Paula Echevarría —@pau_eche para sus 2.4 millones de seguidores en Instagram— es una de las mujeres más famosas de España en su doble condición de actriz y empresaria, al ser su propia marca en las redes tiene interés en deshacer entuertos; especialmente porque es consciente de que cae o muy bien o muy mal a la gente. "Sí. Hay gente que mata por mí, gente que me mataría y luego una gran mayoría en el medio a la que le hago gracia por lo que sea y me sigue en redes. No entiendo ni a los que me aman ni a los que me odian sin conocerme, tienen el mismo peligro", expresó a El País.

Es por esta misma razón que se da la libertad de bloquear a quien le dé la gana. "No tolero faltas de respeto. Instagram es como mi casa, una parcela de mi vida a la que invito a la gente a entrar. Pero, igual que si alguien me insulta en casa, no vuelve a entrar, en Instagram, tampoco. Luego dicen que Paula estalla, pero no suelo contestar. Digo hasta luego y punto", explicó. Aseguró que no le gusta que la tachen de feminista, porque no se considera así. "Soy mujer, trabajadora, independiente, hija, madre, novia, amiga, compañera. ¿Qué problema hay en que diga que no quiero que me califiquen ni de feminista ni de machista? ¿Qué no es políticamente correcto? ¿Tengo que decir lo que los demás quieren oír? Tengo 41 años, estudio, no soy una tarada ni vivo en los mundos de ‘Yupi’, sé lo qué es la vida".

La actriz, en repetidas ocasiones ha sido "atacada" por quienes se abanderan como feministas, aseguró. "Las redes están llenas de feministas abanderadas que son las primeras que te critican si llevas la falda corta o larga. De feministas que son las primeras que tiran piedras contra otras mujeres. Las que me atacaron brutalmente, las que me lapidaron, se dicen feministas. Ahora ya no puedes opinar de nada. Todo el mundo tiene la piel muy fina. Y si no entras en el carril de lo políticamente correcto, te machacan. Yo jamás entraría a destruir a otra mujer en las redes", aclaró.