"Me llevó un mes volver a sentirme yo misma"

La pantalla se viste de época. La serie coproducida entre HBO y BBC, "Gentleman Jack", se ambienta en 1832, época victoriana en Halifax, West Yorkshire y muestra a la terrateniente Anne Lister (1791-1840) y su determinación por transformar el destino de su descolorida casa ancestral, Shibden Hall, reabriendo las minas de carbón y tomando nuevas oportunidades de negocio. La historia narra las íntimas relaciones de Anne con su familia y allegados, pero, aún más importante, muestra su perfil como una esposa distinta. Basada en hechos históricos, la vida de Anne Lister se narra a través de sus diarios escritos en un código secreto y ahora decodificados. La actriz Suranne Jones la encarna en la ficción y cuenta su experiencia.

¿Cuánto te entusiasma soltar a Anne Lister en un mundo desprevenido?

La gente parece haberse enamorado de ella por muchas razones diferentes. He hablado con personas de todo el país y de todo el mundo, homosexuales o no, y están intrigados por la increíble mujer que era ella y por su historia. ¿Por qué no se sabe nada acerca de ella? Creo que eso es lo que más ha sorprendido al público. Quiero decir, realmente, si ella estuviera aquí sentada hoy, seguiría siendo una mujer realmente increíble. No es solo que fuera impresionante en 1832-1834: ella es simplemente increíble y punto.

¿Qué hace que su historia sea relevante y universal?

Se trata de una mujer de clase trabajadora, que se hace un lugar en la sociedad y se asegura de ser escuchada. Defiende su derecho a ser educada, algo que todo el mundo merece. Defiende quién es, su autenticidad, desafía los roles de género y es una mentora para otros: para Ann Walker, para su hermana y, en cierto modo, para su familia. Creo que todo eso es extremadamente importante para las mujeres de hoy. Si una joven lesbiana ve esto, o si lo ve una mujer junto a su esposa en su casa, a cualquier edad, será genial para ellas verse representadas en televisión. Lo que hace que Anne Lister sea relevante es que ella luchó por lo que merecía, a pesar de que cada paso haya sido muy difícil. Esa valentía también se transmite hoy.

¿Cómo te preparaste para este papel?

Cuando filmamos la serie acababa de terminar un espectáculo en el West End. De hecho, me sacaron a rastras de un espectáculo en el West End, porque física y mentalmente estaba agotada. Así es que comencé esta serie en un momento en que los médicos me habían dicho: "Debes cuidarte". Y yo había dicho algo como: "Esperen, tengo una gran serie por delante y Anne Lister es todo un personaje". Recuerdo que, al ir a Yorkshire a instalarnos en una granja, acordé con mi esposo de que nos alejaríamos radicalmente de todo y que yo le dedicaría mi vida a Anne Lister, porque no había otra manera. Tenía que cuidarme físicamente. Comer bien. Hacer lo que pudiera con mi hijo, que nos acompañaba y que en ese entonces tenía dos años y medio. Dedicaba todo mi tiempo a hablar con Sally (Wainwright) acerca de lo que entrañaría el siguiente episodio, a tener encuentros con la vestuarista –porque los trajes fueron todos hechos para mí, así es que tuve que tener pruebas constantemente para cada nuevo traje–, a aprender mis diálogos… Le dedicamos nuestra vida.

¿Tuviste que prepararte físicamente también?

Sí. Tuve que cuidarme. Eso implicó muchísimo yoga en las mañanas e ir al gimnasio cuando podía. Yo ya había hecho pesas, y me llevé todas mis pesas a Yorkshire para tratar de mantenerme en buen estado físico. Si tenía una mañana libre, lo cual no ocurría con frecuencia, me iba a nadar con mi esposo, y si no, íbamos el fin de semana para mantenernos activos. Para el octavo mes todo el mundo estaba de rodillas. Sally gritaba: "¡Más rápido! Camina más rápido, habla más rápido", y yo estaba como: "¿Cómo lo voy a hacer? Solo un día más. Vamos, sí, yo puedo".

¿Cómo te sentiste la primera vez que te viste transformada en Anne?

La transformación llevó un tiempo. Fui a Cosprop y ellos ya habían recibido todas las prendas masculinas y femeninas de los vestuaristas. Trabajaron todos juntos para ver hasta dónde podíamos jugar con los géneros, dentro del vestuario. Fuimos de a poco, así es que para cuando llegamos a un resultado con el que todos estuvimos de acuerdo, se sintió muy bien. En realidad, los días de descanso en el fin de semana, no me sentía bien. Me llevó alrededor de un mes sin filmaciones volver a empezar a sentirme yo misma, porque quería ponerme la ropa de Anne Lister todos los días. Aunque a simple vista parezca simple, lleva mucha ropa. Y hacía muchísimo calor cuando filmamos. Tuve que ir a un quiropráctico, porque en un momento me dolía muchísimo la espalda por el corsé. ¡Uno no debería actuar como Anne Lister con corsés como ese!

¿Cómo fue rodar en Shibden Hall, la casa real de Anne?

Normalmente, en lugares históricos como ese ni siquiera se puede caminar en el set ni tocar nada. Había ciertas partes de Shibden donde las cámaras eran demasiado pesadas y habrían provocado que el suelo cediera. Para eso se usaron rieles. Pero en la planta baja podíamos ir donde quisiéramos. Shibden es un lugar hermoso para visitar, y espero que reciban muchos visitantes. Tiene el paisaje que ella diseñó y cambió y en la parte inferior hay un estanque, que ahora es un estanque de patos. Durante la filmación solo se cerró la mitad de arriba, donde estaba la casa, por lo que incluso entonces Shibden siguió recibiendo visitantes de todas partes.