“Me robaron mi guitarra y mi zampoña”, lamenta artista salvadoreño

Lee también

Cientos de salvadoreños son víctimas de robos diariamente en medio de una epidemia de delincuencia que afecta al país. Una encuesta realizada por LA PRENSA GRÁFICA , y publicada en agosto de 2016, reflejó que un 14 % de los entrevistados manifestó haber sido víctima de la delincuencia.Este es el caso de Raúl Flores Jaco, un joven artista nacional, fundador del grupo Canto de Mi Tierra, que se caracteriza tocar música andina y la cual lleva a actividades culturales, y otros eventos donde los contratan.Hace dos semanas, Flores estacionó su vehículo en el parqueo de la Catedral Metropolitana, en el centro de San Salvador. Cargaba consigo una guitarra y una zampoña, dos de los instrumentos del grupo, que nació hace un año y medio aproximadamente.Ambos instrumentos fueron robados de su carro, al que le forzaron las ventanas. "La 'regada' fue que me di cuenta en la noche, cuando ya estaba en casa", lamenta.Aunque no tiene pistas sobre quién pudo haber cometido el robo, Flores dice tener "la esperanza de encontrarla", refiriéndose a la guitarra."Normalmente no hay guitarras de ese estilo. Sería fácil encontrarla, puesto que ya no han sacado de esas guitarras", explica.Se trata de una guitarra electroacústica, marca Palmer y color negra, con una entrada Canon y 1/4. "La zampoña es una Malta color blanco, afinada de DO. Los hules que lleva dentro son de color azul. Por si la ven, por si la venden, avísenme por favor. Gracias", ha anunciado en una red social, intentando saber algo sobre sus instrumentos musicales.La guitarra "ya tiene sus años" y es la que utilizaban para tocar en el grupo, compuesto por cinco jóvenes, incluido Flores Jaco y su hermano gemelo quien toca el tambor. Los dos son universitarios. El primero estudió periodismo y el segundo eligió por el ramo de la medicina.Flores ha proporcionado un número de contacto en caso de que alguien tenga noticias de sus instrumentos. "7176-5807 es mi número, o pueden contactarme a mi Facebook o al del grupo . Donde quieran. Por si quieren donar una guitarra no nos enojamos", dice.