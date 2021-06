"Me siento como un maldito fracaso", dice Kim Kardashian tras divorcio de Kanye West

Llorando y visiblemente triste, Kim Kardashian dijo sentirse como una fracasada por perder su tercer matrimonio. Estas fuertes declaraciones las dio en el penúltimo programa del reality show "Keeping Up with the Kardashians", en el que habla con sus hermanas sobre su separación de Kanye West.

“Me siento como un maldito fracaso. Sí, me siento como una maldita perdedora”, expresó la socialité.

Kim está en proceso de divorcio del artista. Este fue su tercer matrimonio, ya que antes había estado casada con el compositor Damon Thomas y el exjugador de la NBA Kris Humpries (el enlace duró solo 72 días).

Kardashian y West se casaron en el 2014 y son padres de North, Saint, Chicago y Psalm. En febrero de este año la pareja confirmó que estaba en el proceso de la separación.

Durante este tiempo, Kardashian se ha mantenido un poco alejada de las cámaras que graban el reality show de su familia, pero en el penúltimo capítulo de la temporada actual no aguantó la presión y se abrió con sus hermanas.

“Kim ha estado luchando en privado detrás de cámaras sobre su relación”, dijo su hermana Khloe.

Otro golpe que ha afectado el estado de ánimo de Kim es no haber podido pasar un examen de derecho, carrera que está estudiando y con la que asegura querer ayudar a las personas vulnerables que están en prisión.

“Soy una fracasada. No aprobar te desmoraliza, te dan ganas de irte”, confesó con respecto a este tema.

Los motivos del divorcio

Kim Kardashian y Kanye West se separaron tres meses atrás: ahora, se conocieron dos de los principales motivos. Luego de la escandalosa separación de Kanye West y Kim Kardashian , la prensa estadounidense reveló los principales motivos por los que, supuestamente, el músico cree que su matrimonio se deterioró. Según informó la revista Star en las últimas semanas el rapero empezó a entender cómo la " obsesión por la fama de Kim Kardashian lo destruyó" .

Además, el músico cree que su exesposa sentía una "profunda envidia por su exitosa carrera". Kanye se arrepiente de haberse quedado tanto tiempo como lo hizo, dijo una fuente cercana al músico a la revista, que también consideró que Kim Kardashian "lo trató como basura durante años". Según reveló este informante anónimo, él se habría cansado de la constante y excesiva exposición en la que vivía la familia y "está enojado consigo mismo por quedarse atascado en ese mundo ridículo".

La pareja se separó en febrero, luego de que Kardashian le pidiera el divorcio a Kanye West. Hace casi exactamente siete años, ambos formalizaron la relación en una idílica boda en un castillo italiano. Tras la ruptura, la empresaria e influencer continuó viviendo en Los Ángeles, en la casa de su familia, junto a sus cuatro hijos. En tanto, el rapero hizo las valijas y se instaló en una lujosa casa de vacaciones, en el estado de Wyoming.

Según trascendió, Kanye considera que su período junto a Kardashian fue "un verdadero infierno" y está "sumamente aliviado" de haber terminado la relación. Según informó la revista Star, Kanye West se encuentra "aliviado" tras su separación de Kim Kardashian Según la información revelada por Star, el principal detonante habría sido "Keeping Up With the Kardashians", el reality en el que Kim y sus hermanas muestran cada aspecto de su vida. Mientras que el rapero sufre bipolaridad, su exesposa vivía bajo la mirada de las cámaras, que ya eran parte del paisaje familiar cotidiano.

Cuando él se negaba a aparecer en el programa , dijo la fuente a la revista, la familia Kardashian "complotaba" para que él termine siendo parte de las grabaciones de todas maneras . Esta situación, trascendió, generaba "explosivas discusiones" en la pareja. Los supuestos celos económicos y artísticos que sentía Kim Kardashian Los celos fueron otro desencadenante de la crisis que terminó en el divorcio de Kim y Kanye . Aunque, lejos de tratarse de celos de pareja, según reveló Star , Kanye cree que la madre de sus hijos sentía envidia por su exitosa carrera en la música.

Además del reconocimiento artístico, West es el creador de una marca que lo posicionó como uno de los multimillonarios más sobresalientes, según Forbes . Su fortuna se estima en unos 1.800 millones de dólares, que vienen de su línea de zapatillas deportivas, además de los dividendos generados por su música.