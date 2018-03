“Me van a violar”: Mira la desgarradora confesión de Kim Kardashian sobre el robo en París

In a heartbreaking recount of her Paris robbery, Kim Kardashian reveals the moment she thought she would be raped: https://t.co/XketI3CCGv pic.twitter.com/0Wn7TQzlJi — Kardashians on E! (@KUWTK) 20 de marzo de 2017

“Fue entonces cuando me puso una cinta en la cara, en la boca, para evitar que gritara o algo y, después, me agarró las piernas y yo no tenía…ya saben…ropa interior. Me empujó hacia la cama y pensé: ‘ok, ese es el momento. Me van a violar’”. Con estas desgarradores palabras, Kim Kardashian relató varios detalles sobre el robo que sufriera el año pasado en París, Francia.La declaraciones las brindó durante el programa “Keeping Up With The Kardashians” y han sido retomadas por la página de E! News en inglés. El robo se registro el 3 de octubre de 2016 y tuvo un gran impacto mediático.“Me preparé mentalmente por completo, pero luego él no hizo nada y me amarró las piernas juntas con cinta. Luego me estaban apuntando con un arma y pensé que en ese momento me iban a disparar en la cabeza. Solo pedía para que Kourtney tuviera una vida normal luego de ver mi cuerpo sin vida en la cama”, continuó revelando Kim.Durante la emisión del programa, el día de ayer, Kim recordó que ella y su hermana, Kourtney, participaban en la Semana de la Moda en París. Sin embargo, no se imaginaban lo que sucedería en esa visita. El relato volvió a confirmar la versión de que los ladrones la dejaron en el baño antes de escapar con millones de dólares en joyería, entre los que estaba un anillo de 20 diamantes de quilates estimado en $4,5 millones.Desde el asalto, 17 sospechosos fueron detenidos para ser interrogados el pasado mes de enero de este año, además de otros 10 sospechosos que han sido acusados en conexión con este robo.