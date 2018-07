Meg Ryan recibirá premio por su aporte al cine

La actriz estadounidense Meg Ryan recibirá el premio Leopard Club del Festival Internacional de Cine de Locarno por su aporte a la historia del cine, comunicaron los organizadores del evento.

Con sus interpretaciones ingeniosas, que unen belleza e ironía de forma única, Ryan logró convertir varios de sus trabajos en películas de culto, señalaron los organizadores, que citaron como ejemplo los grandes éxitos “When Harry Met Sally” (1989), “Sleepless in Seattle” (1993) y “The Shop Around The Corner” (1998).

La entrega del premio será el 3 de agosto. El Festival de Locarno, uno de los más antiguos del mundo, celebrará su 71 edición entre el 1 y el 11 de agosto.