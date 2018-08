Megalodón, bestia de aguas tenebrosas

Lo pensaban extinto, pero solo había estado escondido en las profundidades del océano. Se trata de un megalodón, un tiburón prehistórico gigantesco que, por su tamaño y ferocidad, se ganó el título de rey de los mares.

Este ser subirá a la superficie para causar temor en la película de acción, ciencia ficción y terror "Megalodón" ("The Meg"), que se estrena este día en el país.

La persona que le hará frente a la temible criatura es Jonas Taylor, un especialista en rescate en aguas profundas, quien años atrás tuvo un encuentro con el megalodón.

El actor Jason Statham se encarga de dar vida a Jonas. "Siempre quise estar en una película de monstruos", dijo el actor a Telemundo.

El encargado de dirigir la cinta es Jon Turteltaub, un artesano de Hollywood de cuyas manos han salido productos tan comerciales como "National Treasure".

Turteltaub es el hombre que convirtió a Sandra Bullock en "la novia de América" gracias a "Mientras dormía" (1995), dio poderes especiales a John Travolta en "Fenómeno" (1996) y convenció a Anthony Hopkins para darse uno de sus festines histriónicos en "Instinto" (1999).

"Nunca he hecho algo así. Me gusta hacer películas que yo iría a ver al cine. Para mí, no existe una mejor película que ‘Jaws’. Es perfecta. Sé que no podía hacer esa película y que no debía", señala el cineasta en una entrevista reciente.

"Lógicamente, no lo iba a hacer tan bien como Spielberg, pero sé que podía ofrecer algo divertido, un espectáculo grande y entretenido. Ese fue mi reto", agregó.

La cinta, que ganó un premio por su tráiler (el Golden Fleece), es una coproducción de Estados Unidos (Warner Bros.) y China (Gravity Pictures).