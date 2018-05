“Mejor no pensar en los fans de ‘Star Wars’”

El finlandés Joonas Suotamo mide 2.08 metros y en el pasado fue jugador del equipo nacional de baloncesto. Pero hace unos años comenzó a interpretar a Chewbacca en la saga “Star Wars”, papel que en el pasado, y a partir de 1977, había interpretado el británico Peter Mayhew. En “Solo: A Star Wars Story”, que llegó a las salas de cine de El Salvador el pasado 24 de mayo, Suotamo vuelve a disfrazarse de peludo wookiee. Durante el reciente Festival de Cannes, donde se estrenó la película, dpa tuvo la oportunidad de conversar con Suotamo, de 31 años.

¿Cuánto tiempo le lleva convertirse en Chewbacca?

Alrededor de una, una hora y media, hasta que terminan con el maquillaje, sobre todo de los ojos negros. Luego simplemente me pongo el traje y viajo a una galaxia distante. Eso va relativamente rápido, ya que el traje ya está listo.

Chewie es un personaje muy querido y venerado por los fans de “Star Wars”. ¿Alguna vez esta presión lo puso nervioso?

Trato de no pensar mucho en ello. Es como en el baloncesto cuando quieres encestar. En esos casos es mejor no pensar en la presión. Con Chewbacca es lo mismo. No piensas en los fans. No quieres desilusionarlos, pero lo mejor es olvidarte de ellos y dar lo mejor.

Usted tuvo la suerte de poder filmar su primera película de “Star Wars”, estrenada en 2015, con el actor que hacía originalmente de Chewbacca, Peter Mayhew. ¿Qué le aportó?

Peter fue un mentor fantástico. Fui con él a una especie de campamento Wookiee. Me enseñó cosas buenas que me ayudaron mucho, como por ejemplo entender las limitaciones que conlleva el traje.

¿Qué es lo más difícil de este papel?

Chewbacca tiene una forma muy específica de moverse. Tengo que hacer mucho para que parezca una criatura y no una persona. Eso también tiene que ver con que Peter tenía una constitución física muy particular y que la trasladó al papel.

¿Cuánto de usted puede poner en el papel?

En esta oportunidad Chewbacca debe hacer cosas que no hizo antes. Para esto no hay antecedentes ni plan. Entonces tienes que hacer lo mejor que puedas para darle vida a este querido personaje en la pantalla grande. Yo corría permanentemente a los monitores para ver cómo se veía mi personaje.

¿Y qué hay de los gruñidos típicos de Chewie?

Los hago yo mismo en el set, como referencia para el otro actor. Hice un tan buen trabajo en esto que les costó luego reemplazarlos. Normalmente, graban gruñidos de osos para su voz.