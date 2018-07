Mel B no puede hacer frente a sus deudas

La ex Spice Girl Melanie Brown –Mel B– no puede hacer frente a su deuda con el servicio de impuestos de Estados Unidos. Según han informado este lunes los medios locales, la cantante debe al fisco entre $350,000 y $650,000 correspondientes solo al ejercicio de 2017. El salario de Brown está ahora embargado, según documentos judiciales obtenidos por el portal The Blast.

“En este momento, no soy capaz de pagar las deudas originadas por los bienes [que teníamos en] común mi expareja y yo”, ha señalado Mel B en el documento judicial. Los problemas financieros de la ex Spice Girl se deben a los costes adicionales del proceso de divorcio con su expareja, el productor Stephen Belafonte, con quien estuvo casada durante 10 años. Ambos, que tienen una hija en común de seis años llamada Madison, deben cientos de miles de dólares a Hacienda desde 2016, año en que se divorciaron.

El inicio del derrumbe económico

La cantante presentó una demanda de separación en marzo de 2016, acusando a su expareja de haberla golpeado y amenazado con hacer públicos videos sexuales para destruir su carrera. La batalla judicial, que perdió Mel B, duró ocho meses y terminó con un acuerdo por el que la cantante tenía que pagarle a su exmarido (¤7.4 millones). Este dinero incluía una pensión anual durante tres años y, además, una cantidad por la mitad de la casa que compartían.

Mel B, de 43 años, tiene también dos hijas de relaciones anteriores: Phoenix, de 19 años, y Angel, de 11 años. Belafonte tiene otra. En julio de 2017, su abogada aseguró que la cantante no tenía dinero para pagar a su exmarido porque gran parte de su patrimonio había sido dilapidado en gastos extravagantes, como la compra de una isla privada en Virginia.

Brown actúa desde 2013 como juez en “America's Got Talent”, producido por la empresa NBC. Sin embargo, debido a los problemas que tiene con el fisco, teme ahora que no le renueven el contrato. “Actualmente, tengo un contrato hasta finales de octubre. No sé si me pedirán que vuelva como jueza o no”, expresó.