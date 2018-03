Mel Gibson, padre por novena vez a sus 61 años

Lee también

El actor y cineasta estadounidense Mel Gibson y su novia, Rosalind Ross, acaban de ser papás, según informa la web "Entertainment Tonight" citando al portavoz de la estrella.El bebé, un niño, es el primer retoño de la pareja y el noveno para el actor. Gibson, de 62 años, tiene otros siete hijos de su matrimonio con Robyn Moore y una hija de una relación posterior.Ya en la reciente entrega de los Globos de Oro, el ganador de dos Oscar bromeó con que pronto tendría más descendencia que su colega Clint Eastwood, de 86. "Le pregunté: ¿Cuántos hijos tienes? Y respondió que ocho. Así que le gano", dijo Gibson.El director y protagonista de "Braveheart" estrenó a finales del año pasado el drama bélico "Hicksaw Ridge", con Andrew Garfield como cabeza de cartel. Como actor tiene pendiente de estreno el drama "The Professor and the Madman".