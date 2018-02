Melanie Griffith reapareció irreconocible tras cirugía (FOTOS)

Melanie Griffith, de 60 años, reapareció ante los medios de comunicación, irreconocible, tras someterse hace algunas semanas a una cirugía de la nariz por un cáncer de piel.

La famosa actriz de Hollywood fue la invitada oficial del empresario y constructor austríaco Richard Lugner, que cada año lleva al Baile de la Ópera de Viena a una estrella internacional.

Según una fuente de Us Weekly, Melanie Griffith se ha sometido recientemente a un tratamiento para eliminar el carcinoma de células basales de su nariz.

En 2009, el representante de la actriz confirmaba a Associated Press que se había sometido a una cirugía para eliminar las primeras etapas del cáncer de piel de su rostro. Una intervención que dejó entonces a la intérprete con un ojo morado durante varios días.

Asimismo, Griffith destacó que habló con su amiga, la también actriz de Hollywood Goldie Hawn, invitada especial de Lugner el año pasado.

"No me ha dado ningún consejo, pero me dijo que debería venir a Viena", dijo Griffith.

Esta es la segunda vez que la actriz visita la capital austríaca, la primera fue en 2013 cuando acudió al llamado Life Ball ("Baile de la Vida"), un evento benéfico para juntar fondos para la lucha contra el sida y donde coincidió con el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton.

La que fuera mujer de Antonio Banderas durante 18 años, hasta su divorcio en 2015, admitió hoy que sigue abierta al amor pero no al matrimonio: "¡No me casaré otra vez!".

Preguntada sobre el movimiento #MeToo, que denuncia el acoso sexual en la industria del cine, Griffith dijo que le parece "magnífico que exista este debate, las cosas van a cambiar a partir de ahora".

Si bien negó haber vivido ella misma experiencias de acoso en Hollywood, recordó la historia de su propia madre, la también actriz Tippi Hedren.

"Ella tuvo una experiencia horrible con Alfred Hitchcock, quien quería tener sexo con ella, pero ella lo rechazó. Yo he crecido sabiendo que tengo el derecho de decir 'no' a cualquier hombre", señaló la actriz neoyorquina.