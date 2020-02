Melao lleva su vigencia y versatilidad a Guanatube

Luego de 21 años, Melao continúa endulzando a El Salvador con su música a base de ritmos caribeños, ahora disponible en GuanaTube.

Esta agrupación, conformada por 17 músicos y su mánager, Eduardo Rivera, es una de las más constantes, reconocidas y cotizadas en el país.

Asimismo, goza del prestigio entre los inmigrantes centroamericanos radicados en Estados Unidos y Europa; prueba de ello, son sus giras anuales por esas tierras.

En parte, clave de su éxito, es su versatilidad. En palabras de Sigfredo Rivera, uno de sus vocalistas y fundadores, la agrupación se autodenomina como la “más versátil de Latinoamérica” y lo justifica por su creación o adaptación de canciones en los géneros de la salsa, bachata, merengue y cumbia al estilo colombiano.

Por otra parte, afirma haber dado en el clavo al conjuntar en la banda a músicos de experiencia y talentos jóvenes.

De eso da cuenta Javier Lovos, ex Raza Band y actual director y arreglista musical de Melao, al que llegó en el 2001. “Desde aquel tiempo se vio que la banda era muy aceptada porque tenía elementos musicales y su proyección era bonita”, recordó.

El veterano músico subrayó que Melao es un grupo profesional, lo que le hizo quedarse hasta la fecha y lo explicó así: “Ellos marcaban la salsa, un ritmo que no es de fácil interpretación; además tocaban merengue, pero con un ingrediente más sofisticado, profesional. Me llamó la atención y pasé a ser de sus integrantes”.

En su función como director siempre ha cuidado que los miembros sean “gente apta” y “bien profesional”. “Siempre hay movimientos, por trabajo, estudio o voluntad, pero se cuida de sustituir las vacantes por alguien que sea igual o que le supere para hacer siempre las cosas como deben ser”, acuerpó.

Por su parte, Líber Castillo, uno de los vocalistas más jóvenes del grupo, indicó que estar en Melao es una “experiencia grata”.

“Gracias a ellos he conocido muchos países, he participado en grabaciones y desde la tarima, he visto cómo la gente disfruta, canta y baila… Es una experiencia muy bonita”, agregó.

El padre del músico, de nombre homónimo, también fue parte de Melao en sus inicios y prácticamente él creció rodeado de este ambiente en el que continúa caminando profesionalmente.

“Siempre me gustó el grupo, le pedía a mi papá que me permitiera subir a tarima y cantar con él y ahora estoy en su posición y es como un sueño cumplido”, completó.

“La jarra”

Adaptada a los tiempos actuales, Melao lanza sencillos (y no discos) que, por su peculiar interpretación y excelente acompañamiento musical, se vuelven un éxito.

Prueba de ello es “La jarra”, canción que surgió en febrero 2019 y se ha vuelto una de las infaltables en sus presentaciones, que incluyen “La jarra tour” celebrado en octubre de 2019 entre ciudades españolas e italianas.

Esta canción fue compuesta junto con un amigo de la banda que vive en el extranjero y cuando la cantan, los músicos se colocan turbantes, ¿por qué? Esta es su respuesta: “Porque el gobierno había dicho que el TPS en Estados Unidos era problema y que estaban en pláticas con países del medio oriente (para emigrar allá) y entonces salió un meme de ellos bailando y dijimos: ‘Si se irán al medio oriente se tienen que llevar el ritmo de sus tierras, la cumbia, la chanchona’ y como no sabíamos hablar árabe imitamos como lo haría una lora que imita lo que oye. Ahora es parte del show”, apuntó Sigfredo.

Así como “La jarra”, Melao ha producido éxitos como “La cerveza”, “Vamos a beber”, “La araña”, “Señora mía” y covers que, con arreglos singulares y coreografías bien movidas, puedes ver y disfrutar en guanatube.sv hoy mismo.