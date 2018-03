Meryl Streep: “El instinto de humillar, por los poderosos, se filtra en la vida"

Lee también

Meryl Streep recibió el domingo un premio a la trayectoria en los Globos de Oro y, al aceptar el reconocimiento, viró el foco de atención a otras personas.Al aceptar su premio, Streep aprovechó para criticar a Trump, sin mencionar su nombre, por sus posturas sobre inmigración y, en especial, por mofarse de un reportero con discapacidad. “Como que me rompió el corazón”, dijo la actriz.“Este instinto de humillar, cuando está modelado por alguien en la plataforma pública, por alguien poderoso, se filtra a la vida de todo el mundo, porque como que da permiso a que otras personas hagan lo mismo”.Streep dijo: “Cuando los poderosos usan su posición para intimidar a otros, todos perdemos”.Streep también abogó por la necesidad de un periodismo fuerte e independiente: “Necesitamos que la prensa defienda y saque a la luz todas las historias, que hagan que los poderosos respondan de sus actos. Todos tenemos que apoyar a nuestros periodistas porque los vamos a necesitar”.Trump no se quedó callado. El presidente electo respondió con una serie de tuits en los que llamó a Streep “una de las actrices más sobrevaloradas en Hollywood” y “un títere de Hillary que perdió de manera aplastante”.También se defendió de los alegatos de que se había burlado del reportero del Times Serge Kovaleski.Streep recibió mensajes de apoyo. “Logró que su voz fuera más fuerte que nunca”, dijo Ellen DeGeneres. “Es una verdadera inspiración”, dijo Alyssa Milano. “Meryl, me das la vida”, dijo Gina Rodríguez.