Meryl Streep acepta que Dustin Hoffman le dio una bofetada

La actriz Meryl Streep confirmó que Dustin Hoffman le dio una bofetada durante la filmación de “Kramer vs. Kramer”.

En una entrevista con “New York Times”, Streep habló del incidente y dijo que entiende que como actores deben sentirse libres y que está segura de que ella llegó a agredir a otros en las escenas de contacto físico, sin advertirlo.

“Pero esta era mi primera película y era mi primera toma en mi primera cinta y él sólo me cacheteó y lo ves en la película, se sobrepasó. Pero creo que esas cosas están siendo corregidas en este momento y no son políticamente corregidas, son reparadas. Serán reparadas porque la gente no lo aceptará más”.

La versión del incidente se dio a conocer en 2016 en una biografía no autorizada de Meryl Streep, escrita por Michael Schulman y titulada “Her Again: Becoming Meryl Streep”.

Según el autor, en el segundo día de filmaciones, Hoffman abofeteó a Streep tan fuerte que le dejó una marca roja en la mejilla.

Hace unos meses, Hoffman fue señalado por conducta sexual inapropiada durante una filmación en los años 80.