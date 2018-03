Meryl Streep lanza duras críticas a Trump al recibir Globo de Oro

Lee también

La leyenda de Hollywood Meryl Streep lanzó hoy duras críticas al presidente electo de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, al recibir el Globo de Oro honorífico Cecil B. de Mille en la gala celebrada en Los Angeles.Después de un video homenaje con algunos de sus trabajos más destacados, desde "Sophie's Choice" hasta la reciente "Suffragette", la actriz más nominada a los Globos de Oro en la historia (cuenta con 30 nominaciones y ganó ocho veces) afirmó que en la gala estaba presente el "segmento más vilipendiado" actualmente en Estados Unidos: "Hollywood, los extranjeros y la prensa".Los Globos de Oro a lo mejor del cine y la TV estadounidenses son entregados anualmente por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.Streep aprovechó su discurso para recordar que Hollywood está conformado por personas de distintos lugares del mundo, en una crítica velada al discurso anti-inmigrantes de Trump. Recordó que Ryan Gosling, por ejemplo, que ganó el premio al mejor actor de musical o comedia, es canadiense, y que Ruth Negga, nominada como mejor actriz dramática, nació en Etiopía.Sin embargo, añadió que la actuación que más la impactó este año - y no "por lo buena", aclaró- fue la de Trump, cuando en noviembre pasado se burló de un reportero discapacitado. "Me rompió el corazón. Y no era una película, era la vida real", añadió.La actriz ganadora de tres Oscar, nominada esta noche como mejor actriz de musical o comedia por "Florence Foster Jenkins", afirmó que la "falta de respeto invita a la falta de respeto" y que la "violencia inspira violencia". De esa forma, aseguró, "todos perdemos".