Meryl Streep protagonizará una película sobre los Panama Papers

Meryl Streep proragonizará la película "The Laundromat", una cinta con un guion sobre los Panama Papers que dirigirá Steven Soderbergh y en el que también participarían los actores Gary Oldman y Antonio Banderas , ambos actualmente en negociaciones para integrar el elenco.

Según informó The Hollywood Reporter, la película se basará en el libro "Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite" ( "Mundo secreto: la investigación de los Panama Papers sobre redes de dinero ilícito y la élite global") del escritor norteamericano Jake Bernstein. El guion para esta producción quedará en manos de Scott Z. Burns, que trabaja habitualmente con Soderbergh, con quien ya hizo los films "El Desinformante", "Contagio y Efectos colaterales".

"The Laundromat" aún no cuenta con una compañía para su distribución, pero Netflix se mostró interesado en esta propuesta. La plataforma de streaming también compró los derechos de otro libro sobre los Panama Papers con la producción de John Wells. El escándalo de los Panama Papers surgió en 2015, cuando fueron filtrados documentos del bufete Mossack Fonseca que vinculan a varios empresarios, líderes internacionales y celebridades con sociedades en paraísos fiscales.