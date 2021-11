Metallica, los más taquilleros de la historia

Pocos discos han tenido la repercusión en la música que hace treinta años tuvo el “Black Album” de Metallica, una grabación que, no sólo convirtió en leyenda a la banda californiana, sino que acercó el metal al gran público y lo convirtió en un género de masas, derribando las barreras que lo separaban hasta entonces de otros estilos de la música popular.

Prueba de ello es la diversidad de músicos que se han sumado a la celebración del 30º aniversario del disco “Metallica”, quinto álbum de la banda y conocido como “The Black Album”, publicado originalmente en septiembre de 1991 y que en septiembre de 2021 se ha reeditado con finalidad benéfica.

Más de medio centenar de artistas de diferentes estilos han participado en la grabación de “The Metallica Blacklist”, versionando sus canciones favoritas de Metallica. Un elenco en el que figuran Juanes, Miley Cyrus, Elton John, J. Balvin, Mon Laferte o David Gahan (Depeche Mode), reinterpretando clásicos de la banda como “Nothing Else Matters”, “Enter Sandman” o “The Unforgiven”.

Con más de 22 millones de copias vendidas, “The Black Album” es el disco más exitoso de la historia del metal, y en la edición para celebrar su 30º aniversario se ha publicado en todas las versiones posibles, incluida una edición de lujo con el disco original remasterizado en vinilo y CD, un disco ilustrado de “Sad But True”, así como varios discos en directo, entrevistas y un libreto de imágenes inéditas.

Un auténtico regalo para los seguidores de la banda, cuya recaudación irá destinada, entre otras organización benéficas elegidas por los artistas participantes, a la fundación “All Within My Hands”, puesta en marcha por la banda, y centrada en la educación y la lucha contra el hambre.

REYES DEL TRASH METAL

Metallica es una de las cuatro grandes bandas del trash metal, junto a Megadeth, Slayer y Anthrax, y una de las agrupaciones más mayor éxito de ventas: han vendido más de 120 millones de copias de sus diez álbumes de estudio, el último de ellos “Hardwired... to Self-Destruct”, publicado en el año 2016.

Aunque su base está en San Francisco desde febrero de 1983, la banda nació en Los Ángeles en 1981, de la mano de Lars Ulrich y James Hetfield, a los que más tarde se unirían Dave Mustaine y Ron McGovney, después sustituidos por el guitarrista Kirk Hammett y el bajista Cliff Burton.

A este último, fallecido en 1986, lo sustituyó primero Jason Newsted, reemplazado en 2001 por el estadounidense mexicano Robert Trujillo, que completa la formación actual junto a Urlich, Hetflied y Hammett.

“Kill ‘Em All” fue su primer trabajo discográfico, publicado en julio de 1983, al que un año más tarde siguió “Ride the Lightning”, con el que consiguieron un disco de oro cuatro años más tarde y fue certificado cinco veces disco de platino dos décadas después de su lanzamiento.

Su primer disco de oro en Estados Unidos lo consiguieron en 1986 con “Master of Puppets”, del que superaron los 6 millones de copias y que alcanzó el puesto 29 de la lista Billboard 200, un álbum que “Rolling Stone” incluyó en su selección de los mejores de la historia.

Entre otros reconocimientos, destaca que “Master of Puppets” fuera el primer disco en su género musical seleccionado para la colección preservada en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que conserva aquellos que tienen significado cultural, artístico o histórico para la sociedad.

“…And Justice for All” (1988) fue el primer trabajo discográfico grabado por Metallica tras el fallecimiento de su bajista Cliff Burton, y gracias a él recibieron el primero de los nueve premios Grammy con los que han sido reconocidos a lo largo de su trayectoria, durante la que han recibido otros galardones como cinco Billboard o dos American Music Awards.

Al celebrado álbum “Metallica” (“The Black Album”) publicado en 1991, le siguieron “Load” (1996) y “Reload” (1997), concebidos originalmente como un disco doble, y con los que completaron el giro radical a su estilo que ya habían iniciado con su quinto trabajo.

Pasaron seis años hasta que publicaron su siguiente trabajo, “St. Anger” (2003), después del conflicto con Napster por vulneración de derechos de autor, y en 2008 lanzaron “Death Magnetic”, el primero en el que todos los integrantes de Metallica contribuyeron a la composición de los temas y el quinto en debutar directamente en el número 1 de Billboard, superando así el logro conseguido por The Beatles y U2.

Una carrera que ha tenido uno de sus hitos en la entrada de Metallica en el Salón de la Fama del Rock And Roll, en 2009. “Sueñen grande y atrévanse a fallar”, dijo Hetfield en la ceremonia.

En vivo, los reyes

Hace dos años, en septiembre de 2019, la revista Pollstar, especializada en la industria de la música en vivo, declaró a Metallica como “la banda más taquillera de todos los tiempos”, después de que un estudio de la publicación atribuyera a los músicos californianos una recaudación de 1.400 millones de dólares por la venta de más de 22 millones de entradas para asistir a sus conciertos desde el año 1982.

Un dato que les situó por delante de otras bandas legendarias del rock como Guns N’Roses y AC/DC, gracias a giras que han llevado a Metallica a actuar en 48 países del mundo y en los siete continentes, incluida la Antártida, como destaca el estudio “Tour & Destroy: The Case for Metallica as the World’s Biggest Touring Act”.

“Sigo pensando, y me obligo a pensar, que nuestro mejores años aún están por delante. Incluso podríamos convertirnos en profesionales y hacerlo a tiempo completo algún día”, bromeaba entonces el fundador de la banda, Lars Ulrich, para quien su disco favorito siempre “es el siguiente, el que aún no hemos grabado, siempre se trata de las posibilidades, siempre de los que puede ser, de lo que viene”.

Así que los próximos 17 y 19 de diciembre Metallica celebrará su 40º aniversario con dos conciertos especiales para sus fans en el Chase Center de San Francisco (California).