"Mi equilibrio", lo nuevo de Pamela Robin

Tras una larga pausa, la cantante Pamela Robin vuelve a escena con su quinto disco "Mi equilibrio", disponible desde hoy en las principales plataformas digitales.

El material está compuesto por 11 canciones escritas por la salvadoreña-chilena que fueron producidas por el mexicano Iván Barrera.

Con letras muy intensas que descubren distintos sentimientos de Robin y dejan en evidencia la madurez musical que ha alcanzado. "Mi equilibrio" es un viaje a través de ritmos como el blues, rock, pop, balada y electrónica.

El tema "Mi equilibrio", que da nombre al que también es su segundo disco grabado internacionalmente (el primero fue "E.S. Pamela", 2005 con Latin World Music y ahora lo hace con Gran Star) contiene en sus letras la base de la producción musical.

"Esto es como el momento en el que dices: ‘hay que amarse a sí mismo primero, y luego que venga lo que venga’. Es la base de mi disco, tengo que amarme primero por sobre todas las cosas y luego ver los sentimientos que tenga hacia otras personas", reflexiona.

¿Por qué tanto tiempo?

Ya sea por su dedicación a sus también profesiones de guionista y directora de cine o, por otro lado, ese absoluto compromiso con la verdad y originalidad al momento de crear, Pamela tardó 12 años para lanzar un nuevo CD, luego de "Transición" (2007). ¿Por qué?

"Cada canción que se encuentra aquí tiene un pedazo de mí. No quería que fuera gratuito, ninguna letra, ninguna melodía en él. Quería que tuviera sentido", respondió.

Así, haciendo uso de su formación como guionista recordó a su maestro francés Serge Rosenzweig, quien le enseño a "escribir dentro de la verdad, dentro de lo que uno conoce" y por eso vagó por un camino largo.

Propósitos genuinos

"Mi equilibrio" llega también con el incesante deseo de Robin de dar a conocer cada vez más su música en el mundo.

"Lo que yo busco, mi única meta es poder mostrar mi música. No lo hago pensando en alfombras rojas, en creer que puedo ser mejor que nadie; no es el punto, he trabajado para superar lo anterior e ir subiendo un nivel", agregó.

Asimismo, quiere agradecer a la gente y a la vida que le permiten vivir de lo que realmente ama desde sus inicios.

"Hay gente que me sigue desde que estaba en La Pepa. Me siento afortunada porque no todo el mundo puede vivir haciendo lo que ama. Para mí es un logro en mi vida extremadamente maravilloso que quiero compartirlo con toda esa gente linda", completó.