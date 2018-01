“Es surrealista, para ser honesto. No era algo que esperaba”, dice Alan Walker sobre el haber alcanzado el año pasado la posición número 17 dentro del top 100 DJ de la revista DJ Mag (escaló 38 lugares). El DJ ha demostrado mucho talento, humildad y esfuerzo durante estos cinco años de trayectoria artística, en el que éxitos como “Faded”, “Alone”, “The Spectre” y “Sing Me To Sleep” no han parado de sonar en grandes festivales y plataformas digitales.

LA PRENSA GRÁFICA tuvo la oportunidad de conversar con el artista sobre sus inicios, el secreto que tienen sus canciones para volverse atractivas, las expectativas que tiene para su DJ set en El Salvador y los planes que tiene a futuro.

¿Cómo fueron tus comienzos?

Comencé como productor de música en 2012 y aprendí los fundamentos de los tutoriales de YouTube y el asesoramiento de otros productores. Mi primer concierto como DJ fue a principios de 2016, después del lanzamiento de “Faded”. Rápidamente tuve que aprender a ser DJ, porque mi éxito con “Faded” sucedió aceleradamente.

Háblame de “Faded”.

Se basa en un instrumental llamado “Fade”, que había lanzado aproximadamente un año antes de lanzar la canción. Después de mejorar la producción y agregar una línea superior y voces, lanzamos “Faded” a finales de 2015 y cambió todo.

¿Qué te inspira a crear canciones tan atractivas?

Mi inspiración proviene de muchos lugares. Pueden ser personas con las que me encuentro y tengo un encuentro, o puede ser una película que he visto recientemente o una conversación que tuve con alguien.

¿Qué significa ser el DJ número 17 en el mundo?

Es surrealista, para ser honesto. No era algo que esperaba y salió de la nada. Sin embargo, estoy muy agradecido por todo el apoyo que he recibido de mis seguidores en todo el mundo.

¿De qué manera sorprenderás a los salvadoreños?

Me aseguraré de realizar un conjunto que incluya algo para todos y con mucha música diferente. Estoy deseando visitar el país y conocer a la gente de allí.

¿Cuándo podemos esperar un álbum de tus canciones?

Siempre estoy trabajando en más música, por lo que puedes esperar escuchar algo nuevo de mí muy pronto. Hay muchos DJ con los que me gustaría trabajar en el futuro, algunos de los que podría mencionar son Tiësto, Kygo, Avicii y Steve Aoki.

¿Cuáles son sus planes futuros y dónde continuará su recorrido después de la fecha de San Salvador?

Después de mi actuación en San Salvador, tengo previsto viajar a México y luego volver a Europa para algunos conciertos más. ¡Pero espero visitar El Salvador una vez más en el futuro!

“Faded”

Tituló a su primer sencillo, el que contó con la voz de la cantante noruega Iselin Solheim. Animado por la aceptación del público, en 2016 la invitó a colaborar nuevamente para su tema “Sing Me to Sleep”.

2014

compuso “Faded” y en diciembre de 2015 lo lanzó en su canal de YouTube. Ese mismo año firmó con Sony Music Entertainment.

Ficha

Nombre:

Alan Olav Walker

Nacimiento:

24 de agosto de 1997, Northampton, Inglaterra

Trayectoria:

Debutó en 2012 y alcanzó el reconocimiento mundial con “Alone”, “Sing Me to Sleep” y “Faded”.