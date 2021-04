Mi papá es de carácter fuerte, hasta un poco agresivo, pero no un violador: Luis Enrique Guzmán

Luis Enrique Guzmán, hijo de Enrique Guzmán y tío de Frida Sofía reconoce que su papá sí ha sido una persona violenta, pero que eso no lo convierte en lo que su sobrina señala: un abusador sexual. En entrevista con EL UNIVERSAL, lamentó que la hija de Alejandra Guzmán se llame víctima en un momento en el que hay todo un movimiento en contra del abuso y violencia hacia las mujeres.

“Sí pasó la violencia entre mi mamá y mi papá, pero eso no quiere decir que mi papá sea un pederasta, ahí ya cambia toda la cosa porque si a una mentira la apoyas de otras cosas que pasaron hace mucho tiempo, por lo menos en redes se convierte en una verdad; hay gente que le cree nada más porque hay un precedente de que era agresivo, y entonces es muy fácil decir que seguramente sí molestó a su nieta y la manoseaba cuando tenía cinco años, pero la verdad es que no”.

Este martes, una revista de circulación nacional, asegura que Alejandra Guzmán, después de la entrevista que dieron él y su padre a "Ventaneando" (la semana pasada) sobre la situación, fue a reclamarle a su padre en casa de su hermano, que lo llamó cerdo y que casi llegan a los golpes. Luis Enrique afirma que todo esto es falso, y que por ello emprenderán acciones legales conta la revista.

“Vamos a entrar con todo, tenemos las pruebas legales para contradecir todo lo que dice la revista y nos vamos a ir sobre el que escribió y obviamente sobre la revista porque se escudan en que sus fuentes (les dijeron). Fíjate que curiosamente tienen una cronología, dicen que fue el día de Ventaneando, que después del programa se viene a mi departamento mi hermana y mi papá y aquí es donde se da lugar ese encuentro pero lo bueno es que yo tengo pruebas, acaban de instalar un sistema de video en mi edificio y estoy pidiendo los videos justo de todo ese día para corroborar que aquí jamás estuvieron ni mi hermana ni mi papá, porque así señala la nota”, y agregó:

"Ellos ya son famosos por hacer esto, al estilo TvNotas, es una fabricación, hasta hacen sus gráficos para que se vea muy real, te cuentan toda una historia y es la nueva fotonovela, pero tengo pruebas y videos de ese día donde toda esa escena que dicen es una fabricación, vamos a proceder legalmente contra todos los que nos ataquen".

Aseguró que también hay testigos de ese dia, como una amiga de su esposa, y que nunca, después del programa, hubo un encuentro entre ellos. También dijo que ese día, de hecho, Alejandra Guzmán fue al hospital por un problema con una de las bolitas que le quedaron del plástico que le inyectaron, y tuvo que ir a quitarse algunos puntos.

Al preguntarle si no hubo alguna conversación entre Alejandra y su padre, tal vez en otro tenor y en otro lugar luego de la entrevista de Frida, alguna conversación en la que Alejandra cuestionara a su padre al respecto, comentó:

“Yo entiendo perfectamente cuando Alejandra ni siquiera duda de mi papá porque estábamos sobre de las niñas y obviamente hacíamos el tour de las casas juntos (en navidad), así que no había manera, o como de que “oye te voy a dejar a Frida unos días”, ¡jamás!, eso es lo triste, nosotros somos testigos de que nunca hubo un momento en que estuvieran a solas y ya con eso queda descartado para siempre, no necesito preguntarle ni a Jordana ni a Frida porque yo sé que nunca estuvieron a solas, y de repente cuando tú sabes las cosas no tienes ni por qué discutirle a alguien, cuando eres testigo ocular y cuando sabes cuál es la verdad no necesitas preguntarle a nadie”.

Platicó que eran contadas las fechas en las que la familia se reunía y que en todo ese tiempo, los padres y la nana de Frida estaban al pendiente de ella, por eso le parece tan inverosímil la versión que da su sobrina.

“Alejandra era muy protectora de Frida, casi sobreprotetora, cuando Frida era chiquita Alejandra estaba como halcón con ella porque era su “yo te esperaba” (como dice su canción). Alejandra tenía a la misma nana que nos crió a nosotros y que crió también a Frida, en paz descanse, se llamaba Tere, era para Alejandra y para mí nuestra segunda madre; Tere estaba allí 24 horas los 7 días a la semana al lado de Frida, y cuando Alejandra se iba de gira se llevaban a Teresa, la niña creció con Teresa y Alejandra a un lado. Yo te puedo garantizar que lo más importante en la vida de Alejandra siempre ha sido Frida, más que su papá que su hermano que su mamá, más que todo el mundo, primero siempre estuvo y muy por encima de todo el mundo y de su carrera, estuvo Frida, te lo juro por Dios, y mira que nadie conoce a Alejandra como yo”.



Sobre esas reuniones familiares que son el único contacto que tenían con el abuelo, explicó:

“Alejandra estaba mucho más consciente de Frida desde los cero hasta los diez años de ella, y sus recuerdos son mucho más fieles que los de Frida, y los míos también, las convivencias con el abuelo no eran más que toda la familia juntos, todos sentados en la sala del abuelo, todos los años el mismo protocolo, y jamás nunca se quedaron mis hijas a dormir o a solas, nunca hubo esa convivencia como a solas, no es de que le tenga que preguntar a Jordana porque yo soy el que las llevaba y las traía, con Alejandra hacíamos el mismo tour porque íbamos a casa de mi mamá, de mi papá y de los abuelos de mis hijas, teníamos que hacer un tour de cuatro casas todos los años”.

Luis Enrique enfatizó que él apoya los movimientos y a las víctimas de abuso sexual, pero dice, no apoya esta declaración de Frida que en su opinión, solo está manteniendo e impulsando su sobrina para ganar reconocimiento.

"Creo que en lugar de hacer música, ha encontrado más un nicho en las redes, en el ser influencer y allí cambia todo el esquema porque tiene allí muchos seguidores que creen en ella y que le dicen que creen en ella y la apoyan. Yo entiendo perfecto que hay muchas víctimas de abuso sexual y de los movimientos que ven a una víctima y la apoyan, pero también hay que ver los dos lados, y yo estoy muy del lado de la gente que sí ha sido víctima, no puedo ni siquiera imaginar la pesadilla que ha de ser vivir algo así pero en este caso yo creo que eso de la pederastía y del abuso sexual a Frida no sucedió".

Recordó que en el pasado, Frida era muy unida a su abuelo, y que de pronto todo cambió.

“Yo sé que mi papá no es un santo pero la verdad es que siento que como para endulzar su carrera como influencer se dejó mal aconsejar por alguna persona para de pronto dar declaraciones que hasta para ella no son ciertas, igual y te puedes dar cuenta que hay una línea del tiempo y que la actitud de Frida para con su abuelo hasta antes de la entrevista era de cariño, de “te extraño, eres el mejor abuelo”, tú no te refieres así a un depredador que te ha estado molestando desde los cinco años, y ahí tú te das cuenta que cuando llega la nueva entrevista, allí es donde cambia totalmente su actitud y su manera de ver a su abuelo”.

También aseguró que los abusadores sexuales no sólo cometen estos actos una vez, sino varias, y por eso cuando él escuchó hablar a Frida pensó que era imposible.

“¿Sabes qué pensé?, que para empezar era inaudito, si de repente se dan ese tipo de tendencias no pasa una vez, he visto muchos documentales de gente que no lo hace una vez, y más este tipo de personalidades, se genera un patrón y ese tipo de patrón, más a una persona pública, ¿tú crees que no se lo detectan?”.

A raíz de la acusación de abuso, han salido en redes algunos videos donde se ve a Enrique Guzmán hacer comentarios sobre la belleza de su hija y tocarle la pierna, o tocarle el seno a Verónica Castro ante las cámaras. Al respecto, su hijo declaró:

“Una cosa es que le agarre la pierna en cámara a mi hermana porque mi papá así ha sido siempre, la gente que lo conoce sabe que así es pero no es un rollo lascivo de que a escondidas la agarrara, él siempre ha sido así públicamente, es picarón, es así, pero no es un abusador sexual, y de repente le agarró una chichi a Verónica fue por accidente, eso me dijo a mí,que estaba contando una anécdota, que extendió la mano y por ende le dio, pero ni siquiera fue a propósito, ni le apretó, son cosas que pasan en cámara y se mal interpretan”.

Finalmente, dijo que tanto él como toda su familia están asesorados por abogados.

"Obviamente tenemos que estar preparados porque los ataques vienen no nada más de allí, creo que también hay otros intereses que nos quieren ver mal", y agregó que desconoce si su padre interpondrá alguna demanda hacia su nieta.

“Eso no sé porque los directamente afectados son mi papá y él está siendo aconsejado por sus abogados, pero yo apoyo la decisión que él tome, no es una cuestión de que le quiero preguntar a Jordana qué pasó, yo estaba allí con ellas, ellas crecieron conmigo, no Frida en particular, pero íbamos juntos, no es como que se perdió media hora”, dijo volviendo al por qué le parece imposible que el abuso hubiera ocurrido.