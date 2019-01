Michael B. Jordan: "No me puedo quejar, mi estrategia ha funcionado bien"

El jueves se estrenó "Creed II: la leyenda de Rocky", la nueva entrega de la saga que vuelve a estar protagonizada por Michael B. Jordan. Un filme que reedita el mítico enfrentamiento entre Rocky (Sylvester Stallone) e Ivan Drago (Dolph Lundgren) a través de la siguiente generación de boxeadores.

Ellos son Adonnis, el hijo de Apolo Creed, el carismático púgil que murió en el cuadrilátero frente a Ivan Drago en el mítico filme "Rocky IV"; y Viktor Drago, interpretado por el boxeador profesional Florian Munteanu. En una entrevista con CulturaOcio durante su reciente visita a ha sido algo muy especial revivir aquel "combate épico", ya que su primer contacto con la saga cuando era niño fue a través de "Rocky IV".

"Lo recuerdo muy bien, ver esos puñetazos decir: ‘¡Macho, qué barbaridad!’. Fue épico y además con unos personajes tan ricos que siempre te apetece volver la vista atrás y ver las demás entregas de la saga", afirma Jordan, que también recuerda: "En aquellos años de la Guerra Fría fue una película muy política y su impacto fue increíble". No en vano, hoy en día "Rocky IV" sigue siendo una de las entregas más queridas por los fans de la saga, pero también es vista como una maniquea pieza de propaganda estadounidense contra la URSS.

Pero en esta secuela, dirigida por Steven Caple Jr. que toma el relevo de Ryan Coogler al frente de la saga, el mayor reto para Adonnis no es subirse al cuadrilátero frente a una bestia como Viktor Drago, sino formar una familia y encarar el reto de "convertirse en padre inesperadamente".

"Un bebé da mucho más miedo que otro boxeador. El bebé hace lo que quiere, no puedes controlarlo. A la hora de pelear con otro te puedes preparar, puedes entrenar, puedes estudiar a tu rival... pero un bebé es impredecible", dice el actor.

Mirando ya al futuro, el actor sigue empeñado en conseguir que le ofrezcan los mismos papeles que le ofrecerían a actores como Brad Pitt o Ryan Gosling. Una estrategia en la que dice que le está yendo "genial". "No me puedo quejar de nada, mi estrategia ha funcionado muy bien", asegura al referirse estrictamente a su caso particular, ya que reconoce que la falta de diversidad en Hollywood, tanto delante como detrás de las cámaras, sigue siendo "un problema" y algo en lo que hay que continuar trabajando.

"Todavía existe un problema y lo va a seguir siendo durante varios años, pero creo que vamos por el buen camino, dando los pasos correctos", dice esperanzado.